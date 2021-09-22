Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi - Haberler
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Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Haberler | Güncel

Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından konulan kameralar susayan ayı ve çakalları yalaktan su içmesini anbean kaydetti.

Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından konulan kameralar susayan ayı ve çakalları yalaktan su içmesini anbean kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından konulan kameralar susayan bir ayının yavrusu ile çakalın yalaktan su içmesini anbean kaydetti.

Yabani hayvan yaşam yerlerine fotokapanla tür tespiti yapıp ormandaki biyolojik çeşitliliği takip eden ekipler alınan görüntülere göre hayvanların ormandaki ihtiyaçlarını belirleyip onları hayata geçiriyor.

Son olarak bir ayının yavrusu ile çakal sürüsünün bir hayırsever tarafından yaptırdığı çeşmenin yalağından su içmeleri kameraya anbean yansıdı.

Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi

Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi

Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi

Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi
İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fotokapan su içmeye gelen ayı ve çakalları böyle görüntüledi - Haberler
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