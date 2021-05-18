Fotoğraflarla: İngiltere'de kapalı mekanlarda buluşmalar eşliğinde normalleşmeye dönüşte 3. aşama

İngiltere'de normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçildi.

İngiltere'de dün normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçilmesi sonrası restoran, cafe ve pub'lar içeride de müşteri kabul etmeye başladı.

Galler'de ve İskoçya'nın büyük bölümünde de sınırlamalar gevşetildi ve milyonlarca kişi, kapalı alanlarda belli bir sayı sınırını geçmemek kaydıyla, sevdikleriyle bir araya geldi ve birbirlerine sarıldı.

Sınırlamalar Pazartesi günü devreye girdi ama bazıları sabahı beklemeden, Pazar geceyarısını geçtikten hemen sonra buluşmalara başlamışlardı.

Üstteki fotoğrafta görülen Rosie Delaney, Isobel Loan ve Rebecca Mitchell, Yorkshire şehrinin batısındaki Showtime Bar isimli pub'ın kapalı kısmında 00:11'de ilk kadehlerini kaldırmışlardı bile.

West Midlands bölgesindeki Coventry şehrinde de The Oak Inn isimli pub'da buluşan bir grup, birbirlerine sarılıp hasret giderdi, biralarını yudumladı, bilardo oynadı.

Bu özgürleşme adımı elbette bazı sınırlamaları ve uyarıları da beraberinde getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan'daki Covid varyantının başka ülkelere da yayılmaya başladığı endişesini paylaşmış, "Bu adımı büyük bir ihtiyatla atmalıyız" diye uyarıda bulunmuştu. Johnson düzenli olarak Covid testi yapılmasının önemine de dikkat çekmişti.

Bazıları için sınırlamaların kaldırılması kapalı alanlarda özgürce spor yapabilmek anlamına geliyordu.

Londra'da Pazar gece yarısından hemen sonra Park Road Pools & Fitness adlı spor merkezinde bir araya gelen bir grup, halter dersine katıldı.

İngiltere'de yeniden hizmet vermeye başlayan otellerde de heyecanlı hazırlıklar vardı.

Tüm ülkede 130 otelini yeniden açan Hilton'ın Brighton'daki otelinde çalışan Zusanna Gulierrez, bir odayı gelecek müşteriler için hazırlıyordu.

İngiltere'den bazı ülkelere mecburi olmayan seyahatler de artık mümkün.

Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda çekilen bu fotoğrafta bir grup yolcu, EasyJet havayollarına ait Portekiz'e giden uçaklarına binmeye hazırlanıyor.

İskoçya'nın büyük bir bölümünde de ikinci seviye sınırlamalara geçildi. Yeni düzenlemeler kapsamında 30 kişiden fazla olmamak kaydıyla gruplar dışarıda bir araya gelebiliyor.

İskoçya'nın başkenti Edinburg'daki Calton Tepesi'nde çekilen bu fotoğrafta da, İskoçya Gençler Korosu'nun kurucusu ve orkestra şefi Christopher Bell ve orkestra üyeleri bir arada.

Newcastle şehrindeki Great North Museum da kapılarını yeniden açan müzeler arasında. 25 yaşındaki Charlotte Griffiths, 3 yaşındaki oğlu ile müzenin ilk ziyaretçilerinden biri oldu.

Londra'nın en ünlü müzelerinden National Gallery de kapılarını açtı.

Fotoğrafta, ünlü ressam Seurat'ın Asnières'de Yıkananlar resmi önünde maskesiyle poz veren bir kişi görülüyor.

Avrupa'nın en yüksek dönme dolabı olarak bilinen London Eye da ziyaretçileri yeniden almaya başladı.

Londra'da BFI Southbank sinemasında küçük bir grup Ingmar Bergman'ın ünlü filmi Persona'yı, birbirlerinden uzakta oturarak izledi.