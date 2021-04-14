FOTOĞRAFINA BAKTI, 55 KİLO VERDİ
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FOTOĞRAFINA BAKTI, 55 KİLO VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de yaşayan Nihal Yılmaz, 125 kiloya ulaşınca spor diyet ve spor yaparak 7 ayda 70 kiloya düşmeyi başardı. Arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafa baktıktan sonra kilo vermeye karar verdiğini belirten Nihal Yılmaz, sporun hayatına çok şey kattığını söyledi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapan Nihal Yılmaz, 125 kiloya yükseldi. 1 çocuk annesi Nihal Yılmaz geçen 7 ay önce diyet ve spora başladı. Başlarda spor salonuna giden Nihal Yılmaz, spor salonlarının kapanmasıyla birlikte kendisine yardımcı olan spor eğitmeninin yayınladığı videoları takip etmeye başladı. Nihal Yılmaz diyet ve spora devam ederek yaklaşık 125 kilodan 70 kiloya düşerek 55 kilo verdi.

"BU BEN MİYİM GERÇEKTEN DEDİM"

Arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafın ardından kilo vermeye karar verdiğini belirten Nihal Yılmaz, "Arkadaşlarımla birlikte internette fotoğraflarımızı yayınladık. Orada kendimi yakınlaştırıp gördüğümde inanamadım. Bu ben miyim gerçekten dedim. Çünkü insan kilolu olduğunda kendisini tanıyamıyor. O fotoğrafta karar verdim kilo vermeye. Çünkü o ben değildim. Fakat çok zorlandım. Aşırı derecede zorlandım ve ben spor yapabilir miyim diye tereddüt ettim. 125 kiloyum ben bu sporu yapabilir miyim, kilo verebilir miyim diye çok sorguladım." dedi.

"SPOR HAYATIMA ÇOK ŞEY KATTI"

Her gün işe yürüyerek gidip gelmeye başladığını, spor yaptığını ifade söyleyen Nihal Yılmaz, "Diyetime çok dikkat ettim. Pandemi sürecinde spor salonları kapandı ancak ben hocamla kesinlikle irtibatı koparmadım. İnternette videolar yayınladı bende videolara bakarak sporuma devam ettim. Spor benim hayatıma çok şey kattı. Kızım bir ortama girdiğimizde hemen şunu diyor: 'Benim annem 50 kilo verdi biliyor musunuz? Siz benim annemin önceki resmini gördünüz mü?' Bu beni çok mutlu ediyor. Sağlık için bile çok önemli. Çevremdeki herkesi motive etmeye çalışıyorum. Beni örnek alın diyorum. Ben yapacağıma inanmazken bu hale geldiysem herkes her şeyi yapabilir." diye konuştu.

FOTOĞRAFINA BAKTI, 55 KİLO VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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