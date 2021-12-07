Fotoğraf severlerin bu sefer ki adresi Malatya!

MALATYA (Bültenler) - Fotoğrafçılar;Arslantepe Höyüğü ve Kervansaray'da tarihe yolculuk yaparken diğer taraftan fotoğraf makineleri ile çekim yaptılar. Arslantepe Höyüğü ve Kervansaray tarihi yolculuk sonrası hayvanat bahçesini ziyaret ederek farklı kareleri objektiflerine yansıttılar. Fotoğraf çekimleri renkli görüntülere sahne oldu.

Malatya'mızın farklı ilçelerinde çekimlerimiz devam edecek

Dijital Fotoğraf Kursu Eğitmeni Ramiz Akar, "Malatya Kent Konseyi Fotoğrafçılık Kursu olarak, Malatya'mızın belli mekânlarında çekimler yapıyoruz. Aynı zamanda gençlerimize tarih bilinci kazandırıyoruz. Dijital Fotoğraf kursu olarak bugün Malatya'mızın doğal güzelliklerini ve tarihi yerlerini objektiflerimize yansıttık. Amacımız fotoğrafa yeni başlayan kursiyerlere çekim aşamasında fotoğraf makinesi ile sahada uygulamalı çekimler yapmalarını sağlamak. Bu sayede fotoğraf makinesinin hangi ayarlarında çekim yapmaları gerektiğini göstermeye çalıştık. Doğru fotoğraf çekimi ve kompozisyon konularında çekimler yapmalarını sağladık. Güzel bir etkinlik oldu. Bu tarihi ve doğal güzellikleri görmeyen kursiyerlerin görme imkânı oldu. Farklı kareleri objektiflerimize yansıttık. Geçmişten günümüze tarihi yolculuk ve doğal güzellikleri mekânları tanıma, keşfetme fırsatı bulduk. Kurs boyunca Malatya'mızın farklı ilçelerinde çekimlerimiz devam edecek. Bu imkânları bizlere tanıyan Malatya Kent Konseyimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Uludere: Fotoğraf çekimleri çok güzel gidiyor

Dijital Fotoğrafçılık kursiyerlerinden İsmail Uzundere, "Dijital Fotoğraf kursu olarak Malatya'mızın güzel tarihi yerlerinden Kervansaraydayız. Burada fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyoruz. Farklı fotoğraf makinesi ayarları ile çekimler yapmaktayız.Çok memnunuz burada olmaktan, çekimler çok güzel gidiyor. Tarihimize yeni dokunuşlarla daha iyi tanıma imkânı bulduk" dedi.

Ucun: Sahada uygulamalı olarak fotoğraf çekim ayarlarını öğreniyoruz

Dijital Fotoğrafçılık Kursu olarak Kervansaray 'da çekimlerde olduklarını ifade eden Selim Ucun, "Malatya Kent Konseyine bizlere sağladığı bu imkânlardan dolayı teşekkür ederiz.Dijital Fotoğrafçılık kursu hocamız eşliğinde çekimlere devam ediyoruz. Fotoğraf çekim modlarını ve fotoğraf şekim şekillerini, nasıl çekim yapılır? Fotoğrafta kompozisyon gibi konularını sahada uygulamalı olarak öğreniyoruz. Bizler için güzel bir etkinlik oluyor. Sahada yapmış olduğumuz uygulamalı çekimlerle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.

Ümran: Malatya'mızın tarihi ve doğal güzelliklerini objektiflere yansıttık.

Dijital Fotoğrafçılık kursiyerlerinden Ümran Türkmen ise, "Dijital Fotoğrafçılık kursu olarak bugün bir dizi gezi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Malatya'mızın tarihi ve doğal güzelliklerini objektiflere yansıttık. Çekimler sayesinde fotoğraf makinemizin ayarlarını öğrenmeye çalıştık. Malatya Kent Konseyine ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

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