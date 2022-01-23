Fotoğraf sanatçıları Muş'un güzelliklerini fotoğrafladı

İSTANBUL (AA) - Muş'a gelen fotoğraf sanatçıları, Sultan Alparslan'ın diyarında bulunan tarihi yapı ve köylerdeki doğal yaşamı fotoğrafladı.

İstanbul, İzmir, Edirne, Konya gibi illerden kente gelen fotoğraf sanatçıları, merkeze bağlı Gölköy, Ulukaya ve Çengilli ve Savaşçılar köylerini gezerek yöredeki doğal yaşamı görüntülemeye çalıştı.

Yöre halkının misafirperverliği ve yaptığı ikramlar, dondurucu soğukta en iyi fotoğrafları yakalayabilmek için çaba gösteren sanatçıların yüreğini ısıttı.

Fotoğraf sanatçısı Fatih Mehmet Özdemir, gazetecilere, 4 yıldan bu yana Muş'a gelerek bölgenin güzelliklerini fotoğrafladıklarını söyledi.

Bu yıl 12 kişilik grupla kente geldiklerini anlatan Özdemir, "Türkiye'nin çeşitli yörelerinden fotoğraf sanatçısı var aramızda. Sosyal medya üzerinden iletişim kurarak geldik. Amacımız insan yaşamını en doğal haliyle görebilmek, buradaki eşsiz manzarayı en iyi şekilde görüntülemek. Karın olduğu ortam fotoğraf açısından çok avantajlı. Bunları değerlendirmek istedik. İnsanlar bizi çok sıcak karşılıyor. Buradaki soğuğu bu insanlar sayesinde hissetmiyoruz bile. Bizim için güzel bir fotoğraf gezisi oldu." dedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinden gelen Tuba Bilir ise 16 saatlik zor bir yolculuktan sonra Muş'a ulaştığını belirtti.

Bölgenin coğrafyasına hayran kaldığını aktaran Bilir, "İnsanlar çok sıcak kanlı ve ilgili. Bizi evlerinde ağırladılar ve yiyeceklerini paylaştılar. Dışarısı eksi 18 derece ama insanların sıcaklığı bizi ısıtıyor." dedi.