Foto galeri | New York 42 yıl sonra ilk kez elektriksiz kaldı, mega kent karanlığa gömülünce...
New York'un kalbi Manhattan'da akşam saatlerinde yaşanan yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi kente yaşamı felce uğrattı. Elektrik dağıtım şebekelerindeki arıza nedeniyle kent 42 sene sonra akşam karanlığa bürünürken, metro seferlerinde aksamalar yaşandı, birçok kişi asansörlerde mahsur kaldı.
New York'un kalbi Manhattan'da akşam saatlerinde yaşanan yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi kentte yaşamı felce uğrattı.
Elektrik dağıtım şebekelerinde meydana gelen arıza nedeniyle 42 sene sonra akşam karanlığa bürünen New York'ta metro seferlerinde aksamalar yaşandı, gökdelenlerin asansörlerinde mahsur kalanlar oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
14:52 Foto galeri | New York 42 yıl sonra ilk kez elektriksiz kaldı, mega kent karanlığa gömülünce...