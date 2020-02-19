Fosseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Fosseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Aksaray'da fosseptik çukuruna düşen 7 aylık hamile inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

19.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:04
Fosseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye tarafından kurtarıldı

'da fosseptik çukuruna düşen 7 aylık hamile inek ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Olay, Laleli Mahallesi 4558 Sokak'ta müstakil evin çevresinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feyyaz Yiğit isimli vatandaşa amit 7 aylık hamile inek müstakil evin çevresindeki boş arazide bulunan fosseptik çukuruna düştü. Kendi imkanlarıyla ineği çıkarmaya çalışan Feyyaz Yiğit ineği çıkarmayı başaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine sevk edilen Aksaray Belediyesi Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ve kurtarma aletleri ile fosseptik çukurunda mahsur kalan ineğe müdahale ederek yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu çıkartılarak sahibine teslim edildi. İneğin sahibi Yiğit itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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