Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Aksaray'da foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

19.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:23
Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

'da foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Laleli Mahallesi'nde ineklerini otlatan Feyyaz Yiğit, bir ineğinin bahçedeki foseptik çukuruna düştüğünü gördü, ineği kendisi çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, kepçe yardımıyla çukura inerek, ineği bulunduğu yerden çıkardı.

İnek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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