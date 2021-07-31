Forza Motorsport 7 satıştan kaldırılıyor!
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Forza Motorsport 7 satıştan kaldırılıyor!

Forza Motorsport 7 satıştan kaldırılıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Microsoft ve Turn 10 Studios tarafından yapılan duyuruyla Forza Motorsport 7 bu sonbaharda satıştan kaldırılacak.

2017 yılında Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan Forza Motorsport 7 satıştan kaldırılıyor.

Forza Motorsport, Horizon'un aksine bir simülasyon yarış oyunu ve çok fazla aracı bünyesinde barındırıyor. Forza Motorsport 7 içerisinde 700 adet araç bulunuyor. Motorsport 7, simülasyon yarış tutkunlarının tercih ettiği serilerin başında geliyor.

FORZA MOTORSPORT 7 SATIŞTAN KALDIRILIYOR

Microsoft ve Turn 10 Studios tarafından belirtilene göre, 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren Forza Motorsport 7 oyununu ve indirebilir içeriğini satın almak mümkün olmayacak. Ancak oyun kütüphanenizde bulunuyorsa, sorunsuz bir şekilde oynamaya devam edebileceksiniz.

Xbox Game Pass'te bulunan oyun sohbahar ayında platformlardan kaldırılacak. Eğer Game Pass'te oynayan oyuncular Forza Motorsport 7'nin herhangi bir DLC'sini satın aldılarsa Xbox Message Center aracılığıyla oynamaya devam edebilecekler.

Forza Motorsport 7'yi Game Pass'te oynuyorsanız ve oynamaya devam etmek istiyorsanız, satın alabilirsiniz. Microsoft, oyunu 67,25 TL'ye indirimli bir şekilde satıyor.

XBOX GAME PASS FİYATLARI

  • Forza Motorsport 7: Standart Edition – 269 TL | 67,25 TL
  • Forza Motorsport 7: Edycja Deluxe Edition – 399 TL | 99,75 TL
  • Forza Motorsport 7: Ultimate Edition – 229 TL | 57,25 TL
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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