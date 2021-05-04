Forza Horizon geliştiricisi tarafından tasarlanan Fable Reboot, ForzaTech motorunu kullanacak

Yeni Fable oyunu Fable Reboot, Forza Horizon serisinin de geliştiricisi olan Playground Games stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Oyunla ilgili yeni gelen bilgilere göre Forza Motorsport ile Forza Horizon oyunlarındaki motoru kullanacağı belirtildi.

Playground Games tarafından geliştirilen yeni fable oyunu Forza Horizon ForzaTech motorunu kullanıyor. Forza Motorsport geliştiricisi Turn 10 Studios'un iş ilanı yeni Fable oyununun ForzaTech motororunu kullandığını kanıtlıyor.

Turn 10 Studios LinkedIn profilindeki yeni bir iş ilanı, açık dünya RPG'sini desteklemek için motorla çalışacaklarını ve özellikle Fable adını verdiklerini belirten yazılım mühendisi, iş ilanında "İki sevilen Xbox serisinde geliştirilmekte olan 3 AAA oyunuüzerinde büyük bir etkiye sahip olmak ister misiniz? ForzaTech, hem Forza Motorsport hem de Forza Horizon serisi oyunlarını çalıştıran motordur. Ayrıca araçlar ve ardışık düzenlerdir. Yeni konsol neslini desteklemek için ışın izleme ve açık dünya aksiyon RPG'sini - Fable'ı desteklemek için ise araç setini zenginleştiriyoruz. " şeklinde bir ilan yayımladı.

İş ilanı, bir yarış oyunu için yapılmış olmasına rağmen, Fable'ın RPG dünyasına uyacak şekilde dönüştürülecek teknoloji üzerinde çalışmasına uygun olarak detaylandırıldı. Yani yeni mühendisi motorun detaylarını biraz değiştirmeli.

Fable Reboot fragmanını izlemek için buraya tıklayınız.