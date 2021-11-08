Forza Horizon 5 vs Gerçek Hayat Karşılaştırması Dudak Uçuklatıyor!

9 Kasım itibariyle oyuncularla buluşmaya hazırlanan Forza Horizon 5 gerçek hayat ile karşılaştırıldı ve ortaya inanılması güç görüntüler çıktı!

Yarın itibariyle oyuncularla buluşmaya hazırlanan Forza Horizon 5 yılın en çok beklenen oyunları arasındaydı ve bu unvanının da hakkını sonuna dek verdi! İlk inceleme puanları ile global oyun basınından müthiş övgüler almış olan yalnızca yarış oyunu tutkunlarını ve serinin hayranlarını değil, tüm oyuncuları tatmin edecek gibi görünüyor. Oyunun 9 Kasım, yani yarın gerçekleştireceği çıkışına artık yalnızca saatler kalmışken Forza Horizon 5 ve gerçek hayat arasında yapılan karşılaştırma videosu heyecanı bir kat daha arttırdı.

Dördüncü oyunda konuk olduğumuz Britanya'nın ardından bizleri Meksika'nın renkli topraklarına götürecek olan oyun grafikleri ile göz kamaştırıyor. Oyundaki ve gerçek hayattaki konumların karşılaştırıldığı video da bunun en büyük kanıtı niteliğinde. Merakla beklediğimiz yapımda Meksika'nın pek çok ikonik yapısı, doğal güzelliği ve atmosferi oyuna neredeyse bire bir aynı olacak şekilde yansıtılmış.

Forza Horizon 5 İnceleme Puanları Göz Kamaştırıyor

5 Kasım tarihinde başlayan ve Deluxe sürüme ön sipariş vermiş olan oyuncuların katılabildikleri kapalı betada 800 bin oyuncuyu geride bırakmayı da başarmış olan yapım yarın gerçekleştireceği çıkışı ile birlikte PC ve Xbox konsollarındaki yerini alacak. Daha şimdiden yılın en iyileri arasında aday gösterilmeye başlanmış olan yapımın ilk günden itibaren Xbox Game Pass sistemine de ekleneceğini hatırlatmakta yarar var. Bakalım 9 Kasım'daki çıkışı ile birlikte Forza Horizon 5 aldığı olumlu yorum ve puanların hakkını veren bir yapım olarak mı karşımızda olacak?

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet