Forza Horizon 5 unutulmuş araçların yerleri neresi? Forza Horizon 5 terkedilmiş araç yerleri!
Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Forza Horizon 5'te ve daha önceki oyunlarında da yer alan unutulmuş araçlar nerede? Forza Horizon 5 unutulmuş araçlar listesi, Forza Horizon unutulmuş araçlar 16 konumları haberimizin detayında…
Forza Horizon 5'te toplamda 14 unutulmuş araç vardır. Bu araçlar, oyunda ilerledikçe veya belirli bir görevi tamamladıktan sonra kilidi açılacaktır. Yeni bir unutulmuş araç keşfettiğinizde, ahırın bulunduğu haritanın küçük bir bölümünü vurgulayacak bir unutulmuş araç söylentisi alacaksınız. Tek yapmanız gereken ahırı bulmak ve sonra arabanın restorasyonu için beklemek. İşte Forza Horizon 5 unutulmuş araçların yerleri ve unutulmuş araçlar…
#1: Renault 4L Export
#2: BMW 2002 Turbo
#3: Ford Mustang GT2+2 Fastback
#4: Ferrari 250 GTO
#5: Chevrolet Corvette
#6: Ford F-100
#7: Porsche 911 Carrera RS
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#8: Ford Racing Escort MK1
#9: Toyota #1 T100 Baja Truck
#10: Jaguar Sport XJR-15
#11: GMC Jimmy
#12: Dodge Dart Hemi Super Stock
#13: Dodge Viper GTS ACR
#14: Ferrari F40 Competizione
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