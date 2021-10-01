Forza Horizon 5 PC sistem gereksinimleri açıklandı
Önerilen ekran kartı gereksinimi NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti şeklinde belirtildi
Yarış türünün sevilen serisinin devam oyunu Forza Horizon 5 için PC Sistem Gereksinimleri açıklandı. Playground Games tarafından geliştirilen oyun 9 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Türkçe altyazı desteği de barındıracak Forza Horizon 5 çıktığı ilk gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.
Forza Horizon 5 PC sistem gereksinimleri (minimum)
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5// AMD Ryzen 3
Ekran kartı: NVIDIA GTX 970// AMD Raedon RX 470
RAM: 8GB
Depolama: 110GB
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5// AMD Ryzen 5
Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070// AMD Raedon RX 590
RAM: 16GB
Boş alan: 110GB
İdeal sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7// AMD Ryzen 7
Ekran kartı: NVIDIA RTX 3080// AMD Raedon RX 6800
RAM: 16GB
Boş alan: 110GB