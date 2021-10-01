Forza Horizon 5 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Yarış türünün sevilen serisinin devam oyunu Forza Horizon 5 için PC Sistem Gereksinimleri açıklandı. Playground Games tarafından geliştirilen oyun 9 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Türkçe altyazı desteği de barındıracak Forza Horizon 5 çıktığı ilk gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Forza Horizon 5 PC sistem gereksinimleri (minimum)

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5// AMD Ryzen 3

Ekran kartı: NVIDIA GTX 970// AMD Raedon RX 470

RAM: 8GB

Depolama: 110GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5// AMD Ryzen 5

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070// AMD Raedon RX 590

RAM: 16GB

Boş alan: 110GB

İdeal sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7// AMD Ryzen 7

Ekran kartı: NVIDIA RTX 3080// AMD Raedon RX 6800

RAM: 16GB

Boş alan: 110GB

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