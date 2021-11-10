Forza Horizon 5'e önümüzdeki güncellemelerde işaret dili desteği eklenecek

Bir Xbox News Wire gönderisinde, yaratıcı yönetmen Mike Brown ekibinin geliştirme boyunca "erişilebilirlik özelliklerini dahil etmeyi öncelik haline getirdiğini" söyledi ve "dünyadaki herkesin oyunumuzu deneyimleyebilmesini istiyoruz bu yüzden dünya çapında yaklaşık 400 milyondan fazla engelli oyuncuyla, tüm oyuncuların oyunlarını kendileri için en uygun şekilde uyarlayabilmeleri hayati önlem taşıyor" sözlerine yer verdi.

Forza Horizon 5, özelleştirilebilir altyazılar, metin okuma, renk körü filtreler ve çevrimdışı oyun hızını değiştirmenize olanak sağlayan kullanışlı özelliklerle piyasaya sürülmüştür, yani insanlar aracınızın, NPC arabalarınızın ve Meksika ortamının hızını uyarlayabilir. Brown, özelliğin "yeni gelenler ve oyun boyunca ilerlemek için daha fazla zaman isteyenler için harika" olduğunu söyledi. Ayrıca, hareketli arka planları açarak veya kapatarak ve bildirimlerin ne kadar süre açık kalacağını ayarlayabilirsiniz.

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Brown, ekibin Forza Horizon 5'i herkesin zevk alacağı kapsayıcı bir deneyim haline getirmek için topluluğu sürekli dinlediğini söylüyor ve Amerikan işaret dili hem de İngiliz işaret dili desteğin daha sonraki bir tarihte geleceğini duyuruyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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