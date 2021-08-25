Forza Horizon 5 dört yeni araba ile oynanış videosu yayınladı!

Xbox, YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videoda, 2021 Ford Bronco Badlands, 2020 Corvette Stingray, Porsche 911 Desert Flyer ve son olarak Mercedes-AMG ONE araçlarını tanıttı.

5 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek olan Forza Horizon 5 hakkında her geçen gün yeni bir bilgi paylaşılıyor. Oyun hakkında henüz tüm yenilikleri öğrenemesek de birçoğunu bildiğimizi söyleyebiliriz.

Xbox YouTube hesabı üzerinden paylaşılan video, Forza Horizon 5'in ilk sekiz dakikasına bir bakış sunuyor. Forza Horizon 5 için klasik bir giriş sahnesi tasarlayan Playground Games, oyunun grafikleri ve araçların sesleri ile oyunseverleri mest etti.

Kargo uçağından araçların paraşütle sırayla atlayıp haritanın farklı yerlerde yarışarak hem araçları tanıtıyor hem de yeni Meksika haritası hakkında daha iyi fikir edinmemizi sağlıyor.

FORZA HORIZON 5, DÖRT YENİ ARABAYI TANITTI

İlk sırada 2021 Ford Bronco Badlands, karla kaplanmış dumanlı bir volkan kraterinin hemen yanına paraşütle atlayarak devam ediyor. Ardından 2020 Corvette Stingray ile paraşütle atlayarak büyük bir toz fırtınasının içine dalıyor. Bu fırtınalar oyun içinde de serbest dolaşırken rastlanabilir. Daha sonra Porsche 911 Desert Flyer ile çamurlu bir ormanda sürüşü devam ettiriyor. Son olarak Ford Bronco ile aynı kapakta yer alan Mercedes-AMG One'a Meksika sahilinde direksiyona geçiyoruz.

Forza Horizon 5, 5 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek. Xbox One, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows'tan oynanabilecek.

FORZA HORIZON 5 KAPAK ARAÇLARI TANITIM VİDEOSU

FORZA HORIZON 5 İLK 8 DAKİKALIK OYNANIŞ VİDEOSU