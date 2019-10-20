20.10.2019 13:59

Forum Çamlık da AVM'nin 'Kotunda İyilik Var Projesi' tüm hızıyla sürüyor

Forum Çamlık'ta kurulan atölyede kendi çantalarını kendileri dikiyorlar

Singer, Forum Çamlık da atölye kurdu, misafirlere çanta dikimini öğretti

DENİZLİ - Denizli'de Forum Çamlık Alışveriş Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Kotunda İyilik Var Projesi' tüm hızıyla devam ediyor. Kullanılmayan kot ve kanvas pantolonların çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olarak geri dönüşümünün sağlandığı proje kapsamında Singer'i atölyesi kuruldu. AVM girişinde kurulan atölyede kumaş artıklarıyla müşteriler çanta dikip, üzerine nakışlar işledi.

Denizli'de gerçekleştirdiği çevreci projelerle farkındalık oluşturan Forum Çamlık Alışveriş Merkezi, yurt genelinde eşine ender rastlanan 'Kotunda İyilik Var Projesi'ne farklı bir uygulama ile devam etti.

Forum Çamlık AVM, projeye dahil olmak isteyenlere Singer'in de desteği ile eğitmenler eşliğinde verdiği mini dikim eğitimi kendi çantalarını dikme şansı tanıdı.

"Kampanyada 5 bin kalemlik dikilecek"

Forum Çamlık AVM, geri dönüşüm farkındalığını artırmak ve yeni nesillere örnek olmak adına 14-27 Ekim tarihleri arasında, kullanılmayan kot ve kanvas pantolonları zemin katta bulunan etkinlik alanında toplayıp, ziyaretçilerine kot alışveriş çantası olarak geri kazandırmaya başladı. Çantalardan kalan parçalardan ise Denizli'deki okullar için doğayı seven kalemlikler dikilecek. Çantasını Forum Çamlık'a getirip dönüştüren her ziyaretçi, proje kapsamında eğitime de destek vermiş olacak. Forum Çamlık hedeflenen 5 bin adet kalemliği, kırtasiye malzemeleriyle dolu şekilde Denizli'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek.

"Misafirlerimizde Singer alanına gelip çantalarını kendileri dikebilir"

Çok yönlü ve pek çok Denizlili'nin katılımıyla gerçekleşen "Kotundaİyilik Var" projesi iyiliklerle hayata dokunmaya devam ettiğini ifade eden Forum Çamlık AVM Basın Halkla İlişkiler Müdürü Betül Korucu Sağlam, "14-27 Ekim tarihleri arasında AVM'mize gelip kot ve kanvas pantolon getirdiğiniz sizlere birer çanta hediye ediyoruz. Kot ve kanvas pantolonlarınızı bağışlamış olsanız dahi bile biz burada misafirlerimize atık kumaşlardan destek sağlıyoruz. Misafirlerimizde Singer alanına gelip çantalarını kendileri dikerek birer çanta sahibi olabiliyorlar" dedi.

Kaynak: İHA