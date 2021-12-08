Fortnite yeni oyun motoru olarak Unreal Engine 5'e geçiş yapacak

Geçtiğimiz günlerde adından bolca bahsedilen Unreal Engine 5'e geçiş yaptığını açıklayan Fortnite, Chapter 3 ile yeni bir grafik oyun motoruna geçiş yapıyor.

Epic Games'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney, Fortnite'ın 2021'in ortalarında Unreal Engine 5'e geçiş yapacağını söyledi ve yeni sürümün "bugün kesinlikle mümkün olmayan şeyleri yapmak" anlamına geldiğini ekledi.

Bu yıl başlarında, Unreal Engine 5 resmi olarak erken erişim ile beraber piyasaya sürüldü ve oyun geliştiricilerinin yeni nesil motordaki yeni araçları ve özellikleri test etmesine izin verildi. Fortnite' ise yeni sezonun başlamasıyla beraber Unreal Engine 5 grafik oyun motoruna geçiş yapacak.

Unreal Engine'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Chapter 3'ün gelmesiyle birlikte, @FortniteGame geliştiricileri Unreal Engine 5'e döndü. Bu yolculuğu sizinle paylaşmaktan gurur duyuyoruz ev bunu tüm Fortnite topluluğu için mümkün olan en iyi deneyim haline getirmek için çalışıyoruz."

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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