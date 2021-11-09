Fortnite, Travis Scott'ın Out West ifadesini kaldırıyor

Travis Scott'un "Out West" şarkısının ses kaydı Fortnite Item Shop'tan kaldırıldı. Ayrıca Fortnite'ın Item Shop'unun dans ifadesini barındıran tüm bölümün gittiği bildiriliyor.

Out West ifadesi, Scott'ın müzik festivali Astroworld ile aynı zamana denk gelmek için satıştaydı, bu da tanıkların aşırı kalabalık ve güvensiz bir mekan olarak adlandırdığı yerde ezildikten sonra 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle sona erdi.

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Travis Scott, 5 Kasım tarihinde düzenlediği konserde insanlar ezilirken konser vermeye devam ettiği ve yeterli güvenlik protokolüne sahip olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Konserde 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin de yaralanması üzerine Out West ifadesinin kaldırıldığı düşünülmektedir.

Fortnite ilk olarak mağazadaki günlük ürünlerin satışa çıktığı Item Shop bölümünü kapattı, ardından ise Traviss Scott için çıkan Out West emote'u çıkarıldı.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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