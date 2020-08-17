Fortnite ne kadar internet harcar? LoL bir maç kaç mb yer 2020? Online oyunlar ne kadar internet harcar?
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Fortnite ne kadar internet harcar? LoL bir maç kaç mb yer 2020? Online oyunlar ne kadar internet harcar?

Fortnite, League of Legends, Call of Duty gibi pek çok oyun farklı gereksinimlere sahiptir. Her birinin internet kullanma oranı da farklıdır. Monster Hunter: World, PUBG, GTA V Online, CS GO çok internet harcar mı?

Fortnite ne kadar internet harcar? LoL bir maç kaç mb yer 2020? Online oyunlar ne kadar internet harcar?
17.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:49

Oynadığımız oyunların veri harcama durumu gereksinimlerine göre değişmektedir. Ayrıca çevrim içi açık dünya olması da oyunun internet harcama durumunu etkiler. Günümüzde sadece bir konsol veya pc sahibi olmak oyun oynamak için yeterli değildir. Pek çok oyun çevrim içi özellik sunmaktadır. İnternet bağlantısı ile sağlanan bu çevrim içi özelliğin oyuna göre harcadığı veri miktarı da değişmektedir.

ONLINE OYUNLAR NE KADAR İNTERNET HARCAR? SAAT BAŞI MB KULLANIMI

Birinci şahıs nişancı oyunları en çok internet harcayan oyunlar gibi görülüyor.

Hearthstone

3MB

Final Fantasy XIV veri kullanımı

20MB

Sea of Thieves internet kullanımı

30MB

Monster Hunter: World data kullanımı

30MB

PlayerUnknown's Battlegrounds/ PUBG saat başı kaç mb kullanır?

40MB

Rocket League veri kullanımı

40MB

Minecraft ne kadar internet harcar?

40MB

Call of Duty: World War II internet kullanımı

40MB

World of Warcraft

40MB

League of Legends bir maç kaç mb yer?

45MB

Grand Theft Auto V Online

60MB

Teamfight Tactics

60MB

Rainbow Six Siege

70MB

Team Fortress 2

80MB

Call of Duty: Black Ops 4

80MB

Battlefield V

100MB

Fortnite ne kadar internet harcar?

100MB

Warframe veri kullanımı

115MB

Dota 2 mb kullanımı

120MB

Overwatch internet kullanımı

135MB

Counter-Strike: Global Offensive çok internet harcar mı?

250MB

Destiny 2 veri kullanımı

300MB

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