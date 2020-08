Fortnite ne kadar internet harcar? LoL bir maç kaç mb yer 2020? Online oyunlar ne kadar internet harcar? Fortnite, League of Legends, Call of Duty gibi pek çok oyun farklı gereksinimlere sahiptir. Her birinin internet kullanma oranı da farklıdır. Monster Hunter: World, PUBG, GTA V Online, CS GO çok internet harcar mı?

Oynadığımız oyunların veri harcama durumu gereksinimlerine göre değişmektedir. Ayrıca çevrim içi açık dünya olması da oyunun internet harcama durumunu etkiler. Günümüzde sadece bir konsol veya pc sahibi olmak oyun oynamak için yeterli değildir. Pek çok oyun çevrim içi özellik sunmaktadır. İnternet bağlantısı ile sağlanan bu çevrim içi özelliğin oyuna göre harcadığı veri miktarı da değişmektedir. ONLINE OYUNLAR NE KADAR İNTERNET HARCAR? SAAT BAŞI MB KULLANIMI Birinci şahıs nişancı oyunları en çok internet harcayan oyunlar gibi görülüyor. Hearthstone 3MB Final Fantasy XIV veri kullanımı 20MB Sea of Thieves internet kullanımı 30MB Monster Hunter: World data kullanımı 30MB PlayerUnknown's Battlegrounds/ PUBG saat başı kaç mb kullanır? 40MB Rocket League veri kullanımı 40MB Minecraft ne kadar internet harcar? 40MB Call of Duty: World War II internet kullanımı 40MB World of Warcraft 40MB League of Legends bir maç kaç mb yer? 45MB Grand Theft Auto V Online 60MB Teamfight Tactics 60MB Rainbow Six Siege 70MB Team Fortress 2 80MB Call of Duty: Black Ops 4 80MB Battlefield V 100MB Fortnite ne kadar internet harcar? 100MB Warframe veri kullanımı 115MB Dota 2 mb kullanımı 120MB Overwatch internet kullanımı 135MB Counter-Strike: Global Offensive çok internet harcar mı? 250MB Destiny 2 veri kullanımı 300MB