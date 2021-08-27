Fortnite, Martin Luther King JR.'ı özel bir etkinlik ile anıyor!

Martin Luther King JR.'ın "I Have a Dream" konuşmasını, Epic Games ve TIME'ın ev sahipliğinde 1963 Washington DC'nin Fortnite versiyonunda ele alınacak.

Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan Martin Luther King JR'ın ikonik "I Have a Dream" konuşması, TIME ile ortaklaşa düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında Fortnite'ta yeniden yaşanacak.

Geliştirici Epic Games, oyunu deneyimlemek için yeni yollar sunarken Fortnite, battle royale ününün ötesinde gelişmeye devam ediyor. Fortnite en son, Rift Tour etkinliği sırasında Ariana Grande ile başka bir sanat konsere imza atmıştı.

Dr. Martin Luther King JR'ın, 1968'deki suikastından önce Amerika'nın önde gelen insan hakları savunucularından biriydi. Siyah topluluk için bir umut ışığı olarak hizmet eden Dr. King, kendisine uygulanan şiddete rağmen şiddet içermeyen değerleri vurguladı. Martin Luther King JR.'ın, 28 Ağustos 1963'te Washington'da Mart ayında Washington DC'de yaptığı "Bir Rüyam Var" konuşması, onun en ikonik ve etkili konuşmalarından biri olarak kabul edilir.

MARTIN LUTHER KING JR'IN SON KONUŞMASI ÖZEL BİR ETKİNLİKLE ANILIYOR!

Fortnite resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoda, oyuncular Martin Luther King JR.'ın Washington DC'de yaptığı "Bir Rüyam Var" konuşmasını izleyecek, sanal alanı keşfedebilecek.

Fortnite'ı genç nesillere bir Sivil Haklar liderini öğretmek için bir yol olarak kullanmak, oyunun ne kadar etkili olduğunun bir örneğidir.