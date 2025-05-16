Fortnite çöktü mü? Fortnite'da şu anda sorun var mı, ne zaman açılacak? (16 Mayıs 2025)

Fortnite oyununda yaşanan bağlantı problemleri sonrası gözler kurucu şirkete çevrildi. Oyuncular sosyal medya üzerinden art arda yaptığı paylaşımlar ile "Fortnite'da sorun mu var?" sorusunu gündeme taşıdı. Oyuna erişimde yaşanan kesintiler ve teknik hata uyarısı sonrası, "Fortnite çöktü mü, sorun ne zaman çözülecek?" soruları kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İşte, son gelişmeler…

FORTNİTE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyunlarından biri olan Fortnite, 16 Mayıs 2025 itibarıyla oyuncular tarafından erişilemez hale geldi. Bu durum üzerine sosyal medyada ve arama motorlarında "Fortnite çöktü mü?" ve "Fortnite'da şu anda sorun mu var?" soruları hızla gündeme geldi.

Epic Games'ten yapılan açıklamaya göre, Fortnite sunucuları v35.10 güncellemesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Planlı bakım çalışması kapsamında başlatılan bu süreçte oyuncular, tüm platformlarda (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android) oyuna erişim sağlayamıyor. Yani bu bir çökme değil; geçici bakım nedeniyle yaşanan erişim kesintisidir.

Fortnite çöktü mü

Yeni güncelleme ile birlikte Galactic Battle etkinliği ve Star Wars temalı içeriklerin oyuna eklenmesi bekleniyor. Bu bakımın birkaç saat içinde tamamlanması ve oyun sunucularının yeniden aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Oyuncular, güncel durumu ve sunucuların yeniden ne zaman açılacağını öğrenmek için Epic Games'in resmi sunucu durumu sayfasını takip edebilirler.

İşte, Fortnite oyununun son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:

Fortnite açıldı mı