Fortnite'a X-Men kahramanı Jean Grey geliyor
Fortnite Dark Phoenix kaplaması, çizgi roman ve oyun devlerini rutin olarak bir araya getiren devam eden Marvel serisinin en sonuncusudur.
Dark Phoenix olarak bilinen X-Men kahramanı sürpriz bir haberile Fortnite'a geleceği duyuruldu. Epic Games, Dark Phoenix'in Jean Grey kostümünü oyuna getirerek bir Marvel karakterini daha getirmiş oldu.
Şimdiye kadar oluşturulan en ikonik X-Men karakterlerinden biri, galaksi boyunca nihai gücün bir sembolüdür, çoğu zaman gücünün ardından tüm güneş sistemlerini küle çevirdikleri için ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken bir karakterdir.
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Phoenix'e dönüşen kozmik bir güç tarafından vurulan Jean Grey, daha da karanlık bir varlığa yönlendirildi. Marvel evreninde güçlü telekinetik ve telepatik yeteneklere sahip olan bu kozmik patlama, bir kurtarma görevi sırasında meydana gelen Jean Grey'i beklenmedik bir yola soktu. Bu yol şimdi Dark Phoenix'i Fortnite Adası'na getiriyor.
Fortnite'taki yeni Jean Grey kıyafeti kullanıma sunuldu. İşte Jean Grey kozmetikleri:
- Dark Phoenix (Jean Grey) skin
- Phoenix Force back bling
- Rising Phoenix emote
- Wrath of the Phoenix yükleme ekranı