Fortnite'a X-Men kahramanı Jean Grey geliyor

Dark Phoenix olarak bilinen X-Men kahramanı sürpriz bir haberile Fortnite'a geleceği duyuruldu. Epic Games, Dark Phoenix'in Jean Grey kostümünü oyuna getirerek bir Marvel karakterini daha getirmiş oldu.

Şimdiye kadar oluşturulan en ikonik X-Men karakterlerinden biri, galaksi boyunca nihai gücün bir sembolüdür, çoğu zaman gücünün ardından tüm güneş sistemlerini küle çevirdikleri için ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken bir karakterdir.

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Phoenix'e dönüşen kozmik bir güç tarafından vurulan Jean Grey, daha da karanlık bir varlığa yönlendirildi. Marvel evreninde güçlü telekinetik ve telepatik yeteneklere sahip olan bu kozmik patlama, bir kurtarma görevi sırasında meydana gelen Jean Grey'i beklenmedik bir yola soktu. Bu yol şimdi Dark Phoenix'i Fortnite Adası'na getiriyor.

Fortnite'taki yeni Jean Grey kıyafeti kullanıma sunuldu. İşte Jean Grey kozmetikleri:

Dark Phoenix (Jean Grey) skin

Phoenix Force back bling

Rising Phoenix emote

Wrath of the Phoenix yükleme ekranı

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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