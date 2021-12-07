Fortnite'a birinci şahıs mekaniği ekliyor - Haberler
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Fortnite'a birinci şahıs mekaniği ekliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Fortnite'a birinci şahıs mekaniği ekliyor

Fortnite Chapter 3'te eklenen yeni bir silah ile oyuncular Fortnite'ın lansmanından bu yana ilk defa birinci şahıs ile oyunu oynayabilecekler.

Epic Games, Fortnite Chapter 3'e yeni bir nişan alma mekaniği sunarak oyuncuların üçüncü şahıs olarak çıkış yapmasından bu yana ilk defa birinci şahıs mekaniği eklendi.

Fortnite Chapter 2'nin bitişiyle yeni chapter'a geçen Fortnite, popüler battle royale'i yenilemek için yeni güncellemelere ve yeni oyun içi eklentilere yer verdi.

Fortnite Save the World bir süredir birinci şahıs mekaniğine sahip olsa da, battle royale oyun modunda sadece üçüncü şahıs olarak oynanabilmektedir. Ancak Fortnite'ın rakip oyunları çoğunlukla birincil şahıs ve isteğe bağlı üçüncül şahısla oynanmaktadır. Fortnite üçüncü kişi kamera açısına bağlı kalmaya devam edecektir, sadece silah ile ateş ederken yakınlaştırma seçeneği sayesinde birincil şahısa geçecektir.

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Modern Warzone adlı kullanıcının Twitter'da paylaştığı bir videoda Fortnite'ta nişan alırken silahı birincil şahısa geçiş yaptığını göstermektedir. Modern Warzone adlı Twitch yayıncısı yaptığı açıklamda, "Fortnite, birincil şahısta nişan almayı ekledi" sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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