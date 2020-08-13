Fortnite 9. hafta görevleri sızdırıldı | Fortnite görevleri, XP ödülleri neler?
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Fortnite 9. hafta görevleri sızdırıldı | Fortnite görevleri, XP ödülleri neler?

Fortnite Bölüm 2, Sezon 3 9. hafta görevlerinin yayınlanmasına saatler kala görevlerin sızdırıldığı fark edildi. Fortnite kaç GB 2020, Fortnite sistem gereksinimleri neler?

Fortnite 9. hafta görevleri sızdırıldı | Fortnite görevleri, XP ödülleri neler?
13.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:32

Fortnite, Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen bir nişancı, zombi oyunudur. Ayrıca, hayatta kalma ve battle royale moduyla da çok sevilmektedir. İlk olarak 25 Temmuz 2017 yılında Epic Games tarafından yayınlanan Fortnite, squad olarak oynanabilir bir görevyapma oyunudur. Ayrıca, Save The World, Fortnite: Battle Royale ve Kreatif olmak üzere üç oyun modunu içerir.

FORTNITE 9. HAFTA GÖREVLERİ SIZDIRILDI

Fortnite Bölüm 2, Sezon 3 battle royale oyununun en büyük sezonlarından biri oldu. Sezonun bir parçası olarak, Epic Games 17 Haziran'da yaptığı lansmandan bu yana çeşitli heyecan verici zorlu görevler getirdi. Sezon 27 Ağustos'ta sona erecek. Son 3 haftası kalan sezon için, 3 haftalık görevler henüz yayınlanmamıştı. Oyun geliştiricileri yakında bir sonraki hafta 9. hafta görevlerini listeleyecek.

Fortnite 9. hafta görevleri sızdırıldı | Fortnite görevleri, XP ödülleri neler?

FORTNITE 9. HAFTA MÜCADELELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Haftalık görevler PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android dahil tüm platformlara geliyor.

Bu hafta 8 zorlu görev olacak.

Pleasant Park'ta 7 sandık arayın

Fortilla'da 3 kere avlanın

Catty Corner'da bir araca benzin koyun

Camp Cod'da 3 kere kamp ateşi

Hydro 16'da 200 Metal toplayın

7 Henchmen veya Çapulcu ortadan kaldırın

70 Henchmen veya Marauders'i ortadan kaldırın (Takım Mücadelesi)

Misty Meadows'da 7 Cephane Kutusu Ara

Pleasant Park'ta sandıkları aramanızı ve Fortilla'da avlamanızı ve bir aracın gazını doldurmanızı gerektiren görevlerin çoğunun tamamlanması oldukça kolay görünüyor. 70 Henchman veya Çapulcuları ortadan kaldırmak ve 200 metal toplamak gibi diğerleri biraz zor olabilir. Ayrıca 70 Henchmen veya Marauders'ı ortadan kaldırmanın bir takım mücadelesi olduğunu ve ikili, üçlü veya takım halinde tamamlanabileceğini de unutmayın. Ve zorlu gereksinimler göz önüne alındığında, bu mücadeleyi başarıyla tamamladığınızda toplam 80.000 XP ile ödüllendirileceksiniz. Kalan görevlere gelince, her biri ile 35.000 XP alacaksınız. Ancak, yayınlandıktan sonra yukarıdaki zorluklarda birkaç değişiklik olabileceğini de belirtmekte fayda var.

Fortnite 9. hafta görevleri sızdırıldı | Fortnite görevleri, XP ödülleri neler?

FORTNITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Önerilen sistem gereksinimleri

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870 veya dengi DX11 GPU

Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM

İşlemci: Core i5-7300U 3.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OS Mojave 10.14.6

Minimum sistem gereksinimleri

Ekran Kartı: PC'de Intel HD 4000; Mac'te Intel Iris Pro 5200 veya dengi AMD GPU

İşlemci: Core i3-3225 3.3 GHz

Bellek: 4 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OS Mojave 10.14.6

FORTNITE KAÇ GB 2020

Fortnite 20 GB'lik depolama alanını kapsıyor.

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