Formula 1 tanıtımı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar bugün saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak.