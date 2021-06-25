Formula 1 2021 bilet fiyatları belli oldu mu? Formula 1 Türkiye ne zaman?
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Formula 1 2021 bilet fiyatları belli oldu mu? Formula 1 Türkiye ne zaman?

Formula 1 2021 bilet fiyatları belli oldu mu? Formula 1 Türkiye ne zaman?
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Dünyanın en popüler organizasyonlarından biri olan Formula 1, bu yıl yarışın bir ayağının Türkiye'de yapılacağını açıklamıştı. Ancak ülkemizde artan koronavirüs vakaları sebebiyle bu karar kısa sürede iptal oldu. Bugün yapılan son dakika açıklaması sonrası Formula 1 2021 bilet fiyatları belli oldu mu? Formula 1 Türkiye ne zaman? sorularının yanıtları merak edildi.

Formula 1 2021 bilet fiyatları gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. MotoGP'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Japonya'daki kısıtlamalar sebebiyle Japonya GP'nin iptal edildiği açıklandı. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman?

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de fazla olduğu gerekçesiyle organizasyon ülkemizden alınmıştı, bu karardan 1 ay sonra geri dönüldü.

FORMULA 1 TÜRKİYE NE ZAMAN?

Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 Türkiye GP'si 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Formula 1, Türkiye kararında geri adım attı. Koronavirüs vakaları sebebiyle geçen ay Türkiye Grand Prix'sinin iptal edildiğini duyuran F1 yönetimi, organizasyonun yeniden Türkiye'ye verildiğini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek.

SİNGAPUR'DAN ALINDI

1-3 Ekim'de Singapur'da yapılacak organizasyon, Formula 1 yönetiminin aldığı kararla yeniden Türkiye'ye verildi. Geçen ay bizden alınan yarış sonrası büyük üzüntü yaşamıştık ama yeniden mutlu olduk. F1 için yapılan büyük hazırlıklar artık hayata geçecek. İstanbul'daki son yarışı bilindiği gibi Lewis Hamilton kazanmıştı.

TÜRKİYE GP DAHA ÖNCE DE TAKVİME GİRMİŞ ANCAK PANDEMİ SEBEBİYLE ÇIKARILMIŞTI

Türkiye GP'si, 11-12-13 Haziran için de Formula 1 takvimine dahil edilmiş ancak koronavirüs salgınındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle takvimden çıkarılmıştı.

FORMULA 1 2021 BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 1-3Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı.

Formula 1 bilet fiyatları henüz belli olmadı.

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