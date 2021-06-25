Formula 1 2021 bilet fiyatları belli oldu mu? Formula 1 Türkiye ne zaman?

Dünyanın en popüler organizasyonlarından biri olan Formula 1, bu yıl yarışın bir ayağının Türkiye'de yapılacağını açıklamıştı. Ancak ülkemizde artan koronavirüs vakaları sebebiyle bu karar kısa sürede iptal oldu. Bugün yapılan son dakika açıklaması sonrası Formula 1 2021 bilet fiyatları belli oldu mu? Formula 1 Türkiye ne zaman? sorularının yanıtları merak edildi.