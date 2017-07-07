Ford Otosan Meslek Yüksek Okulunda Laboratuvar Açılışı Yapıldı

Gölcük İhsaniye Ford Otosan Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi, Bakımcı Uzmanlık Programı Eğitim ve Uygulama protokol imza töreni ve ayrıca Endüstri 4.0 Laboratuvarı açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, KOÜ Rektör Yardımcısı Bekir Çakır, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Fabrikalar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yar. Cemil Cem Temel, Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, Yrd. Doç. Dr. Ford Otosan İhsaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Abdülkadir Cengiz, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burçak Kırca, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin ve misafirler katıldılar.

ATEŞ "BU PROJE TÜRKİYEDE BİR İLK"

Açılışta ilk konuşmacı olan Ford otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş konuşma yaparak şunları dile getirdi, Ateş "Ford otosan Bakım uzmanlık programa hoş geldiniz bu bir Ford meselesi olarak görmüyoruz, bu bir ülke meselesi olarak görüyoruz, gelecekte herkes dijital ortama uymaya başlayacak, bunu kaçırmamak ve bu programa bizlerde uyduk, kendi içerimize aldık. Bakımcı arkadaşlarımızın okulda Laboratuvarımızı da kurarak çalışmaları birlikte yapacaklar, bu program Türkiye ve dünya için çok önemli bir programdır, bizler dijital teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz, bu iş birliğini Kocaeli Üniversitesiyle birlikte yapacağımız protokol imza töreni ile perçinleyeceğiz" dedi.

ÇAKIR "MİLLİ EĞİTİM MÜFRETA DA ALINMALIDIR"

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Bekir Çakır "Sanayi 4.0 öne geçti, bu manada sanayi 4.0'a uzak kalmak ülkemizin yetişemem iz bir açığı kapatacağız, bizlerde hemen üniversiteler ve sanayiciler olarak ayrıca Kocaeli sanayi bölgesi, Türkiye'de ARGE merkezinde 66 ARGE bulunurken Kocaeli İstanbul'dan sonra Kocaeli 2. Sırada yer alıyor, sanayide 4.0 hayatımıza girmiştir sanayicilerimiz bu projeyi hayatına alması gerekiyor, bu gibi laboratuvarın yapılması bizler için büyük bir adımdır, Bakanlıklar da devreye girmiştir, Milli eğitimin de bu program için müfredata girmesini istiyoruz" dedi.

ALTINTAŞ "ÖĞRENCİLERİMİZE İŞ İMKANI SAĞLANIYOR"

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ise yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi Altıntaş "Bugün Gölcük için çok önemli bir projeye şahit oluyoruz Kocaeli Üniversitesi ve Ford Otosan tarafından Gölcük İhsaniye'de yapılan Mesleki Yüksek Okulunda öğrencilerimizin yetişmesi ve burada yetişen öğrencilerimiz mesleki anlamında ileride bu proje sayesinde iş imkanı daha çabuk bulacaklar Gölcük'te 3.500 öğrencimiz bulunuyor bu çalışmalarda bu öğrencilere yansıyacak burada daha teknik projelerle eğitim alacaklar, Gölcük'te bu çalışma Türkiye'de örnek bir çalışma olacaktır, bizler de burada bu güzel projeye imza atan her kese teşekkür ediyorum" dedi.

PROTOKOL İMZA ATILDI

Meslek Yüksek okulunda konuşmaların ardından Ford Otosan tarafından yaptırılan Laboratuvarın açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Osman Sarı Kaymakam Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, ve diğer protokol tarafından kesildi, daha sonra laboratuvar gezildi ardından da Bakım Uzmanlık Eğitim ve Uygulama protokol imza törenini ise Kocaeli Üniversitesi ve Ford otosan yetkilileri tarafından yapıldı..

