Ford ile 19 Mayıs heyecanı E-Spor heyecanıyla birleşti! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatın her alanında birçok duraksamaya yol açtı.

Tutkunlarının heyecanla takip ettiği ve merakla beklediği ralli dünyası da tüm spor branşları gibi bu duraksamadan etkilendi. Sportif aktiviteleri fazlasıyla özlediğimiz bu günlerde, birçok insan da aynı heyecanı evlerinde yaşamak için e-spora yöneldi. Ford Türkiye ise bu özlemi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel bir günün heyecanıyla birleştirdi ve "19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı"nı düzenledi.

19 Mayıs Salı günü Ford Türkiye'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak düzenlenen özel yarışta, sanal dünyanın en yetenekli e-spor oyuncularından Mervan Tepelioğlu, Buğra Akpınar, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir ve genç yetenekleri Emre Hasbay, Can Sarıhan karşı karşıya geldi.

Yarış, izleyicilerine ve oyuncularına gerçek hayattaki sürüş deneyimini neredeyse birebir simüle edebilen sim racing (sanal yarış) oyunlarının yer aldığı iRacing platformunda gerçekleşti. Ford Fiesta'lar ile Rallycross yarış tipinde gerçekleşen mücadelede, toplamda 10 yarışçının katıldığı sıralamalardan sonra 6 turluk eleme yarışları düzenlendi. Büyük merakla beklenen final yarışı ise heyecan dolu geçerken, toplam 8 tur sürdü. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı finalinde Ümit Can Özdemir 1. gelirken, yarışın 2.liği ve 3.lüğü e-sporcular tarafından paylaşıldı. Final boyunca mücadelesini sürdüren Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil'in 1 metre önünde gelerek yarışı 2. olarak tamamladı. Ozan Ülkügil ise 3. sırada yer aldı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı finali öncesinde 19 Mayıs'ın bayram coşkusuna özel, Türk bayraklı Ford Fiesta ralli araçlarından oluşan kortej ile de anlamlı bir kutlama yapıldı.

Ford Türkiye tarafından, Türkiye'de profesyonel olarak yapılan ilk dijital motorsporları canlı yayını olma özelliği taşıyan yarış, Türkiye'de "Formula 1'in Sesi" olarak da bilinen Serhan Acar'ın anlatımı ve Yiğit Tezcan'ın yorumlarıyla renklendi. Sıralama, eleme ve final yarışları ile toplamda bir saat süren 19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı, canlı yayında eş zamanlı görüntülenmede 3.400 kişi tarafından izlendi,30 binin üzerinde izlenme rakamına ulaştı ve Youtube Türkiye Trend listesinde 31.sırada yerini alarak Youtube Türkiye'de ilk 50 video arasına girdi.

Ford Türkiye ve şampiyon Castrol Ford Team Türkiye'nin altyapı desteğiyle, dijital dünyanın olanakları kullanılarak bayram coşkusu ve özlenen ralli heyecanı evlerde hep birlikte yaşandı.

Kaynak: Bültenler