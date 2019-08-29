Forbes açıkladı... İşte dünyanın en çok kazanan aktrisleri!
İşte Forbes verilerine göre 2019'un en çok kazanan aktrisleri ve kazandığı rakamlar.
İşte Forbes verilerine göre 2019'un en çok kazanan aktrisleri ve kazandığı rakamlar...
10. Ellen Pompeo: 22 milyon dolar (yaklaşık 128 milyon TL)
9. Charlize Theron: 23 milyon dolar (yaklaşık 134 milyon TL)
8. Margot Robbie: 23,5 milyon dolar (yaklaşık 136 milyon TL)
7. Elisabeth Moss: 24 milyon dolar (yaklaşık 139 milyon TL)
6. Kaley Cuoco: 25 milyon dolar (yaklaşık 145 milyon TL)
5. Jennifer Aniston: 28 milyon dolar (yaklaşık 163 milyon TL)
4. Nicole Kidman: 34 milyon dolar (yaklaşık 198 milyon TL)
3. Reese Witherspoon: 35 milyon dolar (yaklaşık 203 milyon TL)
2. Sofia Vergara: 44,1 milyon dolar (yaklaşık 256 milyon TL)
1. Scarlett Johansson: 56 milyon dolar (yaklaşık 325 milyon TL)