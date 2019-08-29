Forbes açıkladı... İşte dünyanın en çok kazanan aktrisleri!

29.08.2019 11:00

İşte Forbes verilerine göre 2019'un en çok kazanan aktrisleri ve kazandığı rakamlar...

10. Ellen Pompeo: 22 milyon dolar (yaklaşık 128 milyon TL)

9. Charlize Theron: 23 milyon dolar (yaklaşık 134 milyon TL)

8. Margot Robbie: 23,5 milyon dolar (yaklaşık 136 milyon TL)

7. Elisabeth Moss: 24 milyon dolar (yaklaşık 139 milyon TL)

6. Kaley Cuoco: 25 milyon dolar (yaklaşık 145 milyon TL)

5. Jennifer Aniston: 28 milyon dolar (yaklaşık 163 milyon TL)

4. Nicole Kidman: 34 milyon dolar (yaklaşık 198 milyon TL)

3. Reese Witherspoon: 35 milyon dolar (yaklaşık 203 milyon TL)

2. Sofia Vergara: 44,1 milyon dolar (yaklaşık 256 milyon TL)

1. Scarlett Johansson: 56 milyon dolar (yaklaşık 325 milyon TL)