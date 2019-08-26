Fora Baltacıgil'in öğrencilerinden Gümüşlük'te konser

26.08.2019 08:42

Bu yıl Sistem A.Ş ve Gruptrans'ın tema sponsorluğunda gerçekleşen Gümüşlük Festival Akademisinin son masterclass konseri, Gümüşlük festival alanında bulunan Toprak Ev'de izleyici ile buluştu. Kontrbas Ustalık Sınıfına katılan farklı okul ve yaşlardan 9 kontrbasçı, bu enstrüman için yazılmış sevilen eserlerden derledikleri bir repertuarı seslendirdi.

20 Ağustos'ta başlayan Kontrbas Masterclassı, Fora Baltacıgil'in eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Ustalık sınıfının son gününde izleyici karşısına çıkan en genci 10; en yaşlısı 68 yaşında olan 9 kontrbas öğrencisi, University of Iowa, Bilkent Üniversitesi, Mozarteum University, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı gibi farklı okullardan geliyordu. Bir Avusturyalı, bir İngiliz, bir Japon, iki ABD'li ve dört Türk kontrbas öğrencisinin katıldığı ustalık sınıfı bitirme konserinde Anthony J. Scholl, piyanoyla eşlikçi olarak yer aldı.

Kontrbas için yazılmış seçkin yapıtlara yer verildi

"Kumda Kontrbas" konserinde ilk olarak Iowa Devlet Üniversitesinden David Miller (68) ve Cambridge Üniversitesinden Matematik Profesörü Anthony J. Scholl(63) birlikte sahneye çıkarak Fransız besteci Charles Gounod'un, "Petit Scherzo" adlı eserini seslendirdiler. Bu eserin ardından sahneye solist olarak gelen David Miller, bu defa İtalyan romantik besteci, şef ve kontrbas virtüözü Giovanni Bottesini'nin, "Concerto no.1"başlıklı eserinden, "Allegro moderato" adlı bölümü icra etti. Konser, 15 yaşındaki genç kontrbasçı Gökçe Akkoyunlu ile devam etti. Antalya Üniversitesi Devlet Konservatuarı lise 1. Sınıf öğrencisi olan Gökçe Akkoyunlu, Alman kontrbasçı Oswald Schwabe'nin, "Romanze" adlı eseriyle izleyici karşısına çıktı. Daha sonra ustalık sınıfının en küçük katılımcısı olan Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi, 10 yaşındaki Mert Doyurgan sahneye gelerek, önce Ludwig van Beethoven'in, "Contra Dance no.3" adlı eserini, ardından Danimarkalı besteci Ludvig Schytte'nin, "Etude in E minor" başlıklı eserini yorumladı. Gece, ABD'li kontrbasçı Atiba Starr'ın performansı ile devam etti. San Francisco Conservatory of Music'te okuyan 31 yaşındaki Atiba Starr, Giovanni Bottesini'nin, 2 numaralı konçertosundan, "Andante" başlıklı bölümü seslendirdi. "Kumda Kontrbas" gecesinin ilk yarısı Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı lise 4. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Emre Kuytu'nun seslendirdiği iki eserle son buldu. Emre Kuytu, sırasıyla şu eserlere yer verdi; Giovanni Bottesini'den "Elegy no.1" ve ABD'li çağdaş besteci David Anderson'dan, "Capriccio no.2".

Konser aradan sonra Emre Kuytu ve eğitmeni Fora Baltacıgil'in birlikte seslendirdiği Dmitri Shostakovich'in, "Prelude for violin and cello" adlı eseriyle devam etti. Daha sonra sahneye gelen Salzburg Mozarteum University'den 22 yaşındaki İrem Özyiğit, Rus besteci, şef ve kontrbasçı Serge Koussevitzky'nin, "Concerto, 2. Andante" adlı eseriyle alkış aldı. Özyiğit'i, aynı okuldan 23 yaşındaki Luise Hamberger izledi. Genç kontrbasçı, Çek romantik basçısı ve geç romantik dönem bestecisi Adolf Misek'ten, "Sonata no.2, 2. Andante Cantabile" adlı yapıtı seslendirdi. Gecenin son sanatçısı yine Salzburg Mozarteum University'den 24 yaşındaki Japon kontrbasçı Mayu Ohkado idi. Ohkado, Sovyet besteci Reinhold Gliere'nin, kontrbas ve piyano için yazılmış "Intermezzo & Tarantella" adlı yapıtıyla programı sonlandırdı.

Programın sonunda Fora Baltacıgil, iki eser daha çalarak bis yaptı. Konser sonrası, gösterdikleri üstün performansla uzun süre alkış alan kontrbasçılar, GFA sertifikalarını, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve Fora Baltacıgil'in elinden aldı.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler Biletix'ten ve etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilecek.

Kaynak: Bültenler