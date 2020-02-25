Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "folklor". Peki, folklör nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü yazılır? Folklor ne demek?
25.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:43
Folklor kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Folklor TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, folklor nasıl yazılır? Folklör mü, folklor mu? TDK'ya göre taahhüt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
FOLKLOR NASIL YAZILIR? FOLKLOR MU, FOLKLÖR MÜ?
Folklör: Yanlış
Folklor: Doğru
TDK'YA GÖRE FOLKLOR NE DEMEK?
Folklor: Halk bilimi.
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