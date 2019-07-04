Foçalı Sanatçılardan Duyarlı Etkinlik

Halen Akçay'da özel bir bakımevi'nde tedavisi süren Ferdi Kırcalı'nın bakım masraflarına yardım edebilmek adına Foça'da yaşayan sanatçılar konuya duyarsız kalmadı.4 sene önce Foça'ya yerleşen ünlü televizyon programcısı, sunucu, showman Hakan Doğanay önderliğinde 13 sanatçı biraraya gelerek bir etkinlik düzenliyorlar.7 Temmuz'da 13.00-22.00 saatleri arasında Foça Fener'de gerçekleşecek olan etkinliğin tüm geliri Ferdi Kırcalı'nın ailesine teslim edilecek.

Hakan Doğanay konuyla ilgili yaptığı açıklamada ; "Ferdi Ağabey Foça için bir renk, bir semboldü.İncir Adası'nda Robinson tarzındaki yaşamı çok kişinin dikkatini çekmişti.Sadece Foça'da yaşayanlar değil çok farkılı şehirlerden hatta yurtdışından dahi misafirleri , ziyaretçileri gelirdi.Foça Turizmine , tanıtımına mutlak suret ile katkıda bulunmuştur.Ben de Foça'da yaşayan halen aktif olarak sahne alan dostlarımla görüştüm.Tereddüt etmeden ve düşünmeden hepsi böyle bir etkinliğin içinde yer almak istediklerini bildirdiler.Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Bize 7 Temmuz günü Foça Fener'i karşılıksız olarak tahsis eden Atalay Bey Beye, ses ve sahne sistem konusunda sponsor olan Farfisfon adına Erman Kul'a, bilet satışında bizlere yardımcı olan gönüllü tüm işletmelere, stk'lara ve hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.Çok keyifli ve anlamlıbir gün yaşayacağız.Tüm duyarlı dostlarımızı hemşehrilerimizi 7 Temmuz'da bu etkinliğe katılmaları için davet ediyorum.Foça'nın çeşitli noktalarından biletlere ulaşabildikleri gibi etkinlik günü kapıdan da bilet alabilecekler.Bekliyoruz " dedi. 7 Temmuz'da gerçekleşecek olan Hakan Doğanay ve Sergee'nin DJ'lik yapacağı "Şarkılarımız Ferdi İçin" etkinliğinde Ahmet Anıl Tanıyan, Cahit Evren ve Arkadaşları, Gözde Doğanay, Günce Yorgancılar,Nusret Gül,Oğuzhan Çakırefe, Okan Kemal, Okan Öz, Oral Girginer, Sertaç Çekici, Süleyman Ateş ve Yavuz Toker sahne alacaklar.Etkinliğin 30TL olan biletlerinden elde edilecek olan tüm gelir Ferdi Kırcalı'nın ağabeyi Zeki Kırcalı'ya teslim edilecek.

Kaynak: Bültenler