Foça etkinliği, dönemine iz bırakan belediye başkanlarını bir araya getirdi

İZMİR (Bültenler) - Foça geçmiş dönem Belediye Başkanı Nihat Dirim'e, Barış Belediyeciliği Emek Ödülü takdim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı program kapsamında; Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık, CHP geçmiş dönem genel başkan yardımcısı ve Milletvekili Zeynep Altıok, SHP Genel Sekreteri ve geçmiş dönem Bayındırlık Bakanı Halil Çulhaoğlu, PEN Türkiye Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral ve Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Yalçın Savaş, Barış Belediyeciliği konusundaki düşüncelerini ve tecrübelerini anlattı.

Ortak değerlere vurgu

Barış İçin Belediye Buluşmaları'nın Foça'daki etkinliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Barış ve kardeşlik ortamının güçlendirilmesinde yerel yönetimlerin ve kentlerin önemine dikkat çekti. Başkan Soyer, "Bizler Ege'nin iki yakasındaki kardeş halkız. Coğrafi yakınlığın çok ötesinde köklü bağlara sahibiz. Biz, Akdeniz ve Anadolu'nun çok sesli, çok renkli toplumsal yapısının vücut bulmuş haliyiz. Aramızdaki barışı kalıcılaştırmanın yolu ortak değerlere tutunmaktan ve dayanışmamızı büyütmekten geçiyor. Tıpkı İzmir'in yüzlerce yıldır yaptığı gibi… Gün barışı büyütme günü. Barışa, demokrasiye, adalete tutunacağımız zaman tam da şimdi. Çünkü yaşadığımız toplumsal ve ekonomik sorunları ancak barış zemininde çözebiliriz." şeklinde konuştu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de destekleri için Başkan Tunç Soyer ve 1989-1999 yılları arasında Foça Belediye Başkanlığı yapmış Nihat Dirim'e teşekkür ederek "Bizim görevimiz, bu kentin tarihiyle, insanıyla, geleceğiyle ve tüm canlılarıyla barış içinde yaşamasını sağlamak olmalıdır." dedi.

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık, barış belediyeciliğinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verdi.

Barış Belediyeciliği Emek Ödülü Nihat Dirim'e verildi

Konuşmaların ardından Barış Belediyeciliği Emek Ödülü Foça Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkanı Nihat Dirim'e verildi. Dirim'e ödülünü Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven takdim etti. 10 yıllık başkanlık döneminde Foça'nın çevre mücadelesinden katılımcı yönetime kadar yaptığı projeler hakkında bilgiler veren Nihat Dirim, "Barış belediyeciliğinin üç temel halkası var. Başkanlık dönemimizde şeffaflığa öncelik verdik. Belediye meclis üyeleri katılım ve şeffaflığın temel taşı haline geldi. İkinci halkada proje bazında halkın katılımını sağladık. Üçüncü halka ise kentin sorunlarının çözümünü öncelik edinmemizdi." dedi.

Ege'nin iki yakasından barış mesajları

Etkinlikte gazeteci Şevki Avcı'nın "Saydam Gösterisi" ile Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği (SİNİPARKSİ) Başkanı Stratis Pallis ve Palea Fokea Eski Belediye Başkan Yardımcısı Zacharo Francheskos'un mesajları yayınlandı.

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