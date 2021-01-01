Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'nın cadde ve sokaklarında, kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim oldu.

Yılın her mevsimi yoğunluğuyla dikkat çeken Foça, kısıtlamanın ilk gününde sesizliğe büründü. İlçedeki alanlar ve yollar, boş kaldı. Vatandaşlar, alışveriş için dışarı çıkabildikleri saat 10.00- 17.00 arası dahi sokağa çıkmadı. Kentte sokak kedileri, pelikan, martı ve karabatakların sesleri duyuldu. Ağlarını temizleyen balıkçıların attığı balık artığı, sokak hayvanlarına yemek oldu. Alışveriş için markete giden İrem Küçük, "Foça'nın havası çok güzel, çok temiz. İnsanlar rahat. Antalya'dan geldik. Otel odasında kalsak bile yürüme mesafesinde olan yerlerden alışveriş yapıp ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Her yer denize yakın, huzurlu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL