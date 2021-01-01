Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik

01.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:34
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'nın cadde ve sokaklarında, kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim oldu.

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'nın cadde ve sokaklarında, kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim oldu.

Yılın her mevsimi yoğunluğuyla dikkat çeken Foça, kısıtlamanın ilk gününde sesizliğe büründü. İlçedeki alanlar ve yollar, boş kaldı. Vatandaşlar, alışveriş için dışarı çıkabildikleri saat 10.00- 17.00 arası dahi sokağa çıkmadı. Kentte sokak kedileri, pelikan, martı ve karabatakların sesleri duyuldu. Ağlarını temizleyen balıkçıların attığı balık artığı, sokak hayvanlarına yemek oldu. Alışveriş için markete giden İrem Küçük, "Foça'nın havası çok güzel, çok temiz. İnsanlar rahat. Antalya'dan geldik. Otel odasında kalsak bile yürüme mesafesinde olan yerlerden alışveriş yapıp ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Her yer denize yakın, huzurlu" dedi.


Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik
Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Demet Özdemir Seren Serengil Cengiz Kurtoğlu
Spor Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Ceyhan Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Foça'da yeni yılın ilk günü sessizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 18:35:44. #1.15#
title