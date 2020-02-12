Foça'da ortak akıl toplantısı

12.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:56

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün moderatörlüğündeki toplantıya; Foça Kaymakamı Ali Çetin, daire ve şube amirleri, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, mahalle muhtarları, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, dernek, vakıf, meslek odaları, kooperatif ve diğer statüdeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve temsilcileri katıldı.

Başkan Fatih Gürbüz, toplantının ilk bölümünde 10 aylık süreçte yapılan Foça Belediyesi çalışmalarını ve 5 yıllık görev sürecinde yapmayı hedeflediklerini anlattı. Foça Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ası, Foça Belediyesi Projeleri hakkında detay bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından söz alan katılımcılar, gelecekte nasıl bir Foça'da yaşamak istediklerini, isteklerini ve önerilerini dile getirdiler.

Ortak Akıl Toplantısının çok verimli geçtiği belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Hepimizin aklındaki pek çok konu ve sorun hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Belediyemizin gücü ölçüsünde ve İzmir Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile kentimize kalite katacak, ileriye taşıyacak, gençlerimize istihdam sağlayacak, gözle görünür işler yapmak için çalışıyoruz. Foça Belediyesi olarak kentimizin her noktasına dokunacağız. Dokunamadığımız nokta için çareler arayıp bulacağız. Altyapı, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarımızı çözmek, Foça'mızı gerçek kimliğine büründürmek ve gerçekten hak ettiği değeri görmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Toplantımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ortak Akıl Toplantılarımıza önümüzdeki aylarda devam edeceğiz''dedi.

Kaynak: Bültenler