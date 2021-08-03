Foça'da belediyesinin işlettiği sosyal tesis ruhsatsız çıktı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, belediyenin işlettiği sosyal tesisin ruhsatsız olduğu iddia edilirken, bu durum ilçeyi karıştırdı.

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, belediyenin işlettiği sosyal tesisin ruhsatsız olduğu iddia edilirken, bu durum ilçeyi karıştırdı. Tesiste vatandaşlara fiş-fatura kesilmemesi tepki çekti.

Foça Belediyesinin işlettiği, Yeni Foça'da bulunan Reha Midilli Sosyal Tesislerinin ruhsatsız olduğu iddia edilirken, bir vatandaş durumu fark ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaptı. Konu incelemeye alınırken, bu durum diğer vatandaşlar tarafından da fark edildi. Tesis içerisinde, fast food tarzı yiyeceklerin bulunduğu öğrenilirken, vatandaşlara fiş-fatura kesilmediği öne sürüldü. Vatandaşlar, "Günlük yada aylık olarak toplanan kayıt dışı hasılatın fiş-fatura kesilmediği için nasıl hesaplandığını, kayıt dışı yapılan alım ve satımların vergilerinin devlete nasıl ödendiğini öğrenmek istiyoruz" diyerek tepki gösterdi, yetkililerin araştırma başlatması gerektiğini söyledi. Yine alkollü içki satışının yapıldığı tesislerde TAPDK ruhsatının olmadığı öne sürüldü.

"Oranın bir sıkıntısı olduğunu biliyorum" dedi, dönüş yapmadı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, konu hakkında, "İşletme iştiraklere sorayım, bilmediğim bir konu hakkında konuşmak istemiyorum. Oranın bir sıkıntısı olduğunu biliyorum da tam nedir diye bir öğreneyim" dedi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'den herhangi bir açıklama gelmedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı