FOÇA'DA ARAMA KURTARMA GEMİSİ BÖLGEYE GELDİ

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DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar adlı arama- kurtarma gemisi, İzmir'in Foça ilçesinde düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazı için bölgeye geldi.

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar adlı arama- kurtarma gemisi, İzmir'in Foça ilçesinde düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazı için bölgeye geldi. Sağ kurtarılan pilotlar Albay Ahmet Kendir ile Yarbay Hakan Eryılmaz'ın ise tedavileri sürüyor.

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak, dün saat 10.40 sıralarında Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düştü. Uçağın düştüğünü gören balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, polis, Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki fırlatma sistemi sayesinde paraşütle atlayıp, denize düşen pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, balıkçılar sayesinde kurtarılarak sahile çıkarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tadiveya alınan pilotlmarın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ise ilk verilere göre eğitim uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı açıkladı.

Uçağın denizde düştüğü bölgeye giriş yasaklandı. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede aralıksız devriye görevi gerçekleştiriyor. Uçağın enkazının olduğu bölge ise, şamadıralarla işaretlendi. Ayrıca bu sabah Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar adlı arama kurtarma gemisi enkazın kaldırılması için bölgeye gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı