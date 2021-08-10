Foça Belediyesinin ruhsatsız işletmesi kapatıldı
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Foça Belediyesinin ruhsatsız işletmesi kapatıldı

Foça Belediyesinin ruhsatsız işletmesi kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, belediyenin işlettiği sosyal tesis ruhsatsız olduğu için Foça Kaymakamlığı yetkililerince inceleme sonrası kapatıldı.

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, belediyenin işlettiği sosyal tesis ruhsatsız olduğu için Foça Kaymakamlığı yetkililerince inceleme sonrası kapatıldı.

Foça Belediyesinin işlettiği, Yeni Foça'da bulunan Reha Midilli Sosyal Tesislerinin ruhsatsız olduğu iddiaları ve bir vatandaşın durumu fark ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuru yapması üzerine durum, yetkililer tarafından incelemeye alındı. Tesis içerisinde, fast food tarzı yiyeceklerin bulunulduğu ve vatandaşlara fiş-fatura kesilmediği öne sürülmüştü. Yine TAPDK olarak bilinen içki ruhsatı olmadığı halde tesislerde alkol satışının da yapıldığı iddia edilmişti.

Vatandaşlar, "Günlük yada aylık olarak toplanan kayıt dışı hasılatın fiş-fatura kesilmediği için nasıl hesaplandığını, kayıt dışı yapılan alım ve satımların vergilerinin devlete nasıl ödendiğini öğrenmek istiyoruz" diyerek tepki göstermişti.

"Eksikliklerimiz varmış onları tamamlayacağız"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Foça Kaymakamlığı görevlileri sosyal tesiste incelemeler yaptı. Ruhsatsız tesis, daha sonrada kapatıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Eksikliklerimiz varmış onları tamamlayacağız. Ondan sonra tekrar açacağız" dedi. Başkan Gürbüz, eksikliklerle alakalı soru üzerine, "Şirket ile alakalı geçişler ile alakalı. Ruhsatı yanlış şekilde işlemişler onu toparlıyoruz şimdi. Bir-iki haftaya açacağız" diye aktardı. - İZMİR

Foça Belediyesinin ruhsatsız işletmesi kapatıldı
Foça Belediyesinin ruhsatsız işletmesi kapatıldı
Foça Belediyesinin ruhsatsız işletmesi kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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