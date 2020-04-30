Foça Belediyesi'nden örnek tarım dayanışması
Foça Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait Gerenköy'deki tarım arazisinde, tümü kendi imkanlarıyla sebze ve meyve üretip ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak.
30.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:33
Dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çeken Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, tarım ürünlerini, Kovid-19 salgını etkilerinin ekonomide yarattığı olumsuzluklar sebebiyle gıda temin etmekte sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunacaklarını belirtti.
Başkan Fatih Gürbüz; ' 'Gerenköy'ümüzün bereketli topraklarındaki Foça Belediyesi tarım arazisine, atalık tohumlardan üretilen; patlıcan, kabak, domates, biber ve kavun fidelerimizi ektik. Daha şimdiden ektiğimiz bu ürünlerin hasadını yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz. Zor günleri dayanışma ve paylaşma ile aşacağız, birlikte başaracağız.''dedi.
Kaynak: Bültenler