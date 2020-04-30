Foça Belediyesi'nden örnek tarım dayanışması Foça Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait Gerenköy'deki tarım arazisinde, tümü kendi imkanlarıyla sebze ve meyve üretip ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak.

Dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çeken Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, tarım ürünlerini, Kovid-19 salgını etkilerinin ekonomide yarattığı olumsuzluklar sebebiyle gıda temin etmekte sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunacaklarını belirtti.

Başkan Fatih Gürbüz; ' 'Gerenköy'ümüzün bereketli topraklarındaki Foça Belediyesi tarım arazisine, atalık tohumlardan üretilen; patlıcan, kabak, domates, biber ve kavun fidelerimizi ektik. Daha şimdiden ektiğimiz bu ürünlerin hasadını yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz. Zor günleri dayanışma ve paylaşma ile aşacağız, birlikte başaracağız.''dedi.

Kaynak: Bültenler