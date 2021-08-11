Fnatic, strateji koçu Keita'yı CS:GO kadrosuna kattı!

Espor organizasyonu Fnatic, eski Complexity koçu "Keita'yı CS:GO kadrosunu güçlendirmek adına yeni stateji koçu olarak transfer ettiğini duyurdu.

2004 yılında Londra'da kurulan popüler espor organizasyonu Fnatic, geçtiğimiz günlerde profesyonel CS:GO oyuncuları ALEX ve Mezii'yi kadrosuna katmıştı. Bu kez organizasyon yeni srateji koçunu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Daha önce yaklaşık 2 yıl boyunca Complexity kadrosunda yer alan "Keita" artık Fnatic takımında görev yapacak. Son dönemde yapılan oyuncu transferleri ve yeni strateji koçunun kadroya dahil edilmesi, turnuvalarda kötü performans sergileyen Fnatic'in eski günlerine dönmesi adına önemli bir karar oldu.

Fnatic bünyesinde koçluk görevini üstlenen Samuelsson, "Keita" transferinin ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında şunları söyledi:

"Jamie'nin yeni strateji koçu olarak katılması ve oyun içi performansımıza yönelik sorumluluğu ile Fnatic CS:GO bölümünden sorumlu olacağım ve daha yönetimsel bir role geçeceğim. Bu, bütünsel yapı personel ve ekip içindeki yeni gelişmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ekibin bir dizi yönünü yönetmekten sorumlu olacağım anlamına gelecek. Ekip olarak, her zaman zirvede kalmamızı, günlük işleri değerlendirmemizi, akademi ekibimizin gelişimini denetlememizi, her zaman yeni yetenekler keşfetmeyi ve belirlemeyi ve ayrıca tüm oyuncularla günlük teması sürdürmeyi sağlamak benim sorumluluğum olacaktır."

FNATIC CS:GO KADROSU