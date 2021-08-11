Fnatic, strateji koçu Keita'yı CS:GO kadrosuna kattı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fnatic, strateji koçu Keita'yı CS:GO kadrosuna kattı!

Fnatic, strateji koçu Keita'yı CS:GO kadrosuna kattı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Espor organizasyonu Fnatic, eski Complexity koçu "Keita'yı CS:GO kadrosunu güçlendirmek adına yeni stateji koçu olarak transfer ettiğini duyurdu.

2004 yılında Londra'da kurulan popüler espor organizasyonu Fnatic, geçtiğimiz günlerde profesyonel CS:GO oyuncuları ALEX ve Mezii'yi kadrosuna katmıştı. Bu kez organizasyon yeni srateji koçunu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Fnatic, strateji koçu Keita'yı CS:GO kadrosuna kattı!

Daha önce yaklaşık 2 yıl boyunca Complexity kadrosunda yer alan "Keita" artık Fnatic takımında görev yapacak. Son dönemde yapılan oyuncu transferleri ve yeni strateji koçunun kadroya dahil edilmesi, turnuvalarda kötü performans sergileyen Fnatic'in eski günlerine dönmesi adına önemli bir karar oldu.

Fnatic bünyesinde koçluk görevini üstlenen Samuelsson, "Keita" transferinin ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında şunları söyledi:

"Jamie'nin yeni strateji koçu olarak katılması ve oyun içi performansımıza yönelik sorumluluğu ile Fnatic CS:GO bölümünden sorumlu olacağım ve daha yönetimsel bir role geçeceğim. Bu, bütünsel yapı personel ve ekip içindeki yeni gelişmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ekibin bir dizi yönünü yönetmekten sorumlu olacağım anlamına gelecek. Ekip olarak, her zaman zirvede kalmamızı, günlük işleri değerlendirmemizi, akademi ekibimizin gelişimini denetlememizi, her zaman yeni yetenekler keşfetmeyi ve belirlemeyi ve ayrıca tüm oyuncularla günlük teması sürdürmeyi sağlamak benim sorumluluğum olacaktır."

FNATIC CS:GO KADROSU

  • Freddy "KRIMZ" Johansson
  • Ludvig "Brollan" Brolin
  • Jack "Jackinho" Ström Mattsson
  • Alex "ALEX" McMeekin
  • William "mezii" Merriman
  • Jamie "keita" Hall (Strateji Koçu)
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Muslera Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fnatic, strateji koçu Keita'yı CS:GO kadrosuna kattı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:12:24. #1.15#

title