Fnatic, Dota 2 kadrosuna ChYuan'ı dahil etti

ChYuan, Fnatic takımının Dota 2 kadrosuna transfer oldu.

2021 Dota Pro Circuit'in ikinci sezonu yaklaşıyor ve takımlar son transferlerini yapıyor. Malezyalı Dota 2 oyuncusu Ng "ChYuan" Kee Chyuan, Fnatic'in en son üyesi oldu.

25 yaşındaki oyuncu, Aster takımıyla geçirdiği bir dönemin ardından kariyerine Çin dışında devam etmeyi seçti. En son SEA Bölgesel Ligi alt sezonunun ilk sezonunda ZeroTwo takımı için oynadı. Kariyeri için orta koridor olarak uzmanlaşan ChYuan, Fnatic için üçüncü pozisyon da oynayacak.

ChYuan, yeni takımın orta koridoru olan ve eski takım arkadaşı Kam "Moon" Boon Seng ile yeniden bir araya geldi. İkili, 2017'de WarriorsGaming.Unity için birlikte oynamıştı.

Fnatic Dota 2 Kadrosu

Marc Polo Luis "Raven" Fausto

Kam "Moon" Boon Seng

Ng Kee "ChYuan" Chyuan

Anucha "Jabz" Jirawong

Djardel Jicko B. "DJ" Mampusti

Kaynak: Playerbros