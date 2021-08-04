Fnatic, Alex ve Mezii'yi CS:GO kadrosuna kattı!

Espor organizasyonu Fnatic, CS:GO kadrosunu güçlendirmek için yaptığı iki yeni transferi duyurdu. Fnatic, William "Mezii" Merriman ve Alex "ALEX" McMeekin'i CS:GO kadrosuna dahil etti.

2004 yılında Londra'da kurulan popüler espor organizasyonu Fnatic, profesyonel CS:GO oyuncuları ALEX ve Mezii'yi kadrosuna kattı. Başlangıç kadrosuna iki yeni oyuncunun eklenmesi, son zamanlarda turnuvalarda kötü performans sergileyen Fnatic'in eski günlerine dönmesi adına önemli bir karar oldu.

ALEX VE MEZII TRANSFERİ HAKKINDA

Alex "ALEX" McMeekin, oyun içi lider olarak Fnatic kadrosuna dahil edilmesi, oyuncunun Counter-Strike deneyiminden faydalanmak istenmesinin ana sebebiydi. Topluluk arasında oyuncunun Valorant'a geçeceği söylentileri dolaşırken, ALEX'in Fnatic CS:GO kadrosu için imza atması ortaya dolaşan iddialara bir yanıt niteliğinde oldu.

Kariyerinde Vitality ve Cloud9 gibi önemli ekiplerde yer alan oyuncunun bir süredir CS:GO arenasından uzak kalmadığı biliniyor. ALEX'in eski performansını tekrar yakalaması için zaman gerekecek gibi görünüyor.

Öte yandan Fnatic, çok yönlülüğü ve iletişim becerileriyle CS:GO camiasında büyük saygı gören biri olarak Mezii'nin potansiyelini yakından takip etti. Genel olarak eski takım arkadaşları, Mezii'nin tutumu ve oyuna olan ilgisi hakkında olumlu şeylerden bahsetti.

Mezii kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sonunda @FNATIC ailesine katıldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. @TeamEndpoint ile çok şey başardım ve onlara gelecekte iyilik diliyorum! Bu harika uluslararası kadroyla çalışmaya ve tarihi bir organizasyonda yeni renkleri temsil etmeye hazırım" diye açıklamada bulundu.

"ULUSLARARASI OLACAĞIZ"

Şimdiye kadar Fnatic, yalnızca İsveçli oyuncularla çalıştı. Bunun başlıca nedeni, ana dili paylaşabilmek ve takım içi iletişim en üst seviyede tutmaktı. Fnatic'in izlediği bu tutum, takım kimyasında bir artışa neden oldu. Ancak, Fnatic'in internet sitesinde paylaşılan bir gönderide, Baş Antrenör Andreas Samuelson, artık takımının uluslararası olacağı kararını açıkladı.

Alex ve Mezii'yi imzalama kararı, Fnatic'in yeni vizyonunu ortaya koydu. Artık iki İngiliz oyuncu, kalan İsveçli oyuncularla birlikte sahne alacak. İki uluslararası oyuncunun gelişi, tüm ekibi birleşik bir fikir etrafında kuran Fnatic için değişim anlamına geliyor. Hayranlar, ESL Pro League Sezon 10'da böyle bir değişikliğin etkisini görmek için şimdiden sabırsızlanmış durumda. Fnatic'in kadrosunda güncel olarak şu isimler yer alıyor:

FNATIC CS:GO KADROSU