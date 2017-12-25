Fmv Kültür Konferansları'nın Aralık Ayı Konuğu Prof.Dr. Derin Orhon

FMV Işık Okulları tarafından 2014 yılından itibaren gerçekleştirilen ve şimdiye dek iş dünyasından bilim insanına, yazardan siyasetçiye kadar pek çok farklı önemli ismi, dinleyicilerle buluşturan Kültür Konferanslarının bu ayki konuğu bilim insanı Prof. Dr. Derin Orhon olacak.

Çevre Biyoteknolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları ile 1998 yılında Mühendislik alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanan ve International Water Association (IWA) tarafından 2000 yılında Samuel H. Jenkins Medal ödülüne layık görülen Orhon, aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi'ne asli üye seçildi. Uzmanlık alanında çok sayıda önemli proje yürüten ve bilimsel katkısı olan Orhon, konferansta, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2017 Nobel Ödülleri'ni ve gelecekte Türk bilim insanlarının Nobel Ödülleri'nde yerini değerlendirecek.

Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu konferans, 27 Aralık 2017 Çarşamba Günü saat 18:00'de FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü, Sacit Öncel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

4 yıldır kesintisiz süren FMV Kültür Konferanslarına daha önce Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ayşe Kulin, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ersin Özince, Özden İnönü Toker, Prof. Dr. Şevket Pamuk gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.