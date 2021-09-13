FM 22 wonderkid listesi! Football Manager 2022 en iyi genç futbolcular! FM 22 en potansiyelli oyuncular!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Footbal Manager 2022'de başarıya giden yolda takımınızın geleceğini garantiye almak ister misiniz? FM 22'in en potansiyelli wonderkidlerini sizler için derledik. Football Manager 2022 en iyi Wonderkids listesi! FM 22 wonderkids listesi! FM 22 en ucuz wonderkidleri hangileri? FM 22 Wonderkids nedir? Football Manager en iyi genç futbolcular! FM 22'de 5 Türk wonderkid.
Football Manager 2022'de kısıtlı bütçeyle başarılı olmak isteyen oyuncuların ilk tercihi genç yetenek diye tanımlanan "wonderkids" oluyor. Nitekim bu futbolcular; daha az maliyetli ve geleceği parlak olacağı için ileride kulübe yüklü miktarda bonservis bedeli kazandırabiliyor. Ayları hatta yılları tüketen bir bağımlılık olan Football Manager 2022'nin en değerli wonderkidleri listesi nedir? FM 22 en iyi Wonderkids oyuncuları hangileri? Football Manager en iyi genç futbolcular! Sizler için derledik..
FOOTBALL MANAGER 22'DE 5 TÜRK WONDERKIDS
- ARDA GÜLER – FENERBAHÇE
- EYÜP AYDIN – BAYERN MÜNİH
- BORA AYDINLIK – FENERBAHÇE
- AVTANDIL DUISHOEV – BEŞİKTAŞ
- BEKNAZ ALMAZBEKOV – GALATASARAY
FOOTBALL MANAGER 2022 KALECİ WONDERKIDS
- Michal Lukac (15) Dunjaska Streda
- Roy Steur (16) Bayer Leverkusen
- Robin Risser (16) RC Strasbourg
- Lazar Kalicanin (17) FK Cukaricki
- Marcel Mendes-Dudzinski (16) SL Benfica
- Aaron Alonso (16) FC Barcelona
- Gabriel Slonina (17) Chicago Fire
- Emmanuel Ochoa (16) San Jose Earthquakes
- Claudio Turi (16) Napoli
- Nguyen Canh Tiep (18) SLNA
FOOTBALL MANAGER 2022 DEFANS WONDERKIDS
- Alfie Dorrington (16) Tottenham
- Ferran Ruiz (18) R. Madrid
- Edgar Pujol (17) R. Madrid
- Yusi (15) R. Madrid
- Alejandro Jimenez (15) R. Madrid
- Marlon Junior (16) Sporting CP
- Fabio Chiarodia (16) Werder Bremen
- Oualid Agougil (16) Ajax
- Anicet Grieco (16) Inter
- Alvaro Arquellada (16) Sevilla
- Louis Kolbe (17) Eintracht Frankfurt
- Isaac Mabaya (16) Liverpool
- Mario Pejazic (16) RB Salzburg
- Tevaitini Teumere (18) Toulouse
- Pedro Mula (16) Atletico Madrid
- Mario Camero (17) R. Madrid
- Ary Eduardo (17) Gremio
- Rainey Breinburg (16) Feyenoord
- Sofiane Et-Taibi (17) KRC Genk
- Georgiy Tunguliyadi (16) Lokomotiv Moscow
- Mike Eberhart (16) Bayern Münih
- Angel Martinez (15) Seattle Sounders
- El Chadaille Bitshiabu (16) PSG
- Eyüp Aydın (17) Bayern Münih
- Yarek Gasiorowski (15) Valencia
- Brandon Bryan-Waugh (16) Tottenham
- Ethan Ennis (16) Man Utd
- Emmanuel Van de Blaak (16) PSV
- Alvaro Henry (16) Ajax
- Zikri Khalili (19) Selangor
- Jakkapong Sanmahung (18) Chonburi
- Alexandro Felix Kamuru (16) Barito Putera
FOOTBALL MANAGER 2022 ORTA SAHA WONDERKIDS
- Silvano Vos (16) Ajax
- Mike Kleijn (16) Feyenoord
- Matheus França (17) Flamengo
- Nestor Lucas (18) R. Madrid
- Arda Güler (16) Fenerbahce
- Yadali Bayo (16) Le Havre
- Dylan Reid (16) St. Mirren
- Aaron Ciammaglichella (16) Torino
- Dario Essugo (16) Sporting CP
- Benat Gerenabarrena (18) CD Basconia
- Sidney Raebiger (16) RB Leipzig
- Alexandru Vlas (18) FC Petrocub
- Ethan Mbappe (14) PSG
- Abdoulaye Kamara (16) Borussia Dortmund
- Luca di Maggio (16) Inter
- Will Reilly (18) Atlanta United
- Vasco Walz (16) Borussia Dortmund
- Ilya Rozhkov (16) Rubin Kazan
- Luka Romero (16) Lazio
- Fletcher Hubbard (15) West Ham
- Leo Castledine (16) Chelsea
- Francis Jacobs (16) Orange County
- Andre Oliveira (15) FC Porto
- Oliwier Wojciechowski (16) Jagiellonia Bialystok
- Luka Islic (18) NK Lokomotiva Zagreb
- Kacper Urbanski (16) Bologna
- Kevin Leone (16) Sampdoria
- Antoni Milambo (16) Feyenoord
- Laurin Ulrich (16) VfB Stuttgart
- Pietro Tomaselli (16) Free agent
- Tom Bischof (16) Hoffenheim
- Cristo Munoz (16) FC Barcelona
- Issahaku Abdul Fatawu (17) Steadfast
- Julen Jon Guerrero (17) R. Madrid
- Riccardo Pagano (16) AS Roma
- Adam Arvelo (16) R. Madrid
- Alex Alcala (15) LA Galaxy II
- Ilya Ivanov (16) Rubin Kazan
- Sergey Pinyaev (16) KS Samara
- Kaide Gordon (16) Liverpool
- Nichita Holodov (18) Sheriff Tiraspol
- David Kalokoh (16) Ajax
- Mathis Servais (16) Club Brugge
- Dashmir Elezi (16) Shkendija
- Angelo Gabriel (16) Santos
- Gonzalo Sosa (16) Racing
- Juho Talvitie (16) Lommel SK
- Amourrichio Van Axel Dongen (16) Ajax
- Stanis Idumbo Muzambo (16) Ajax
- Jaden Slory (16) Feyenoord
- Fedor Solovey (18) AC Boulogne-Billancourt
- Rayane Bounida (15) RSC Anderlecht
- Vasco Teixeira (16) SL Benfica
- Malick Fofana (16) KAA Gent
- Roony Bardghji (15) FC Kobenhavn
- Bora Aydınlık (16) Fenerbahce
- Arthur Wenderroscky (16) Fluminense
- Yacine Titraoui (17) Paradou
- Rio Kyerematen (16) Tottenham
- Gabriel Misehouy (16) Ajax
- Adama Coulibaly (16) Western Springs
- Isaac Babadi (16) PSV
- Ronaldo Kwateh (16) Madura Utd
- Supriadi (19) Persebaya
- Marselino Ferdinan (16) Persebaya
- Nguyen Van Bach (18) SLNA
- Arif Aiman (19) Johor DT
- Sang-bin Jeong (19) Suwon Bluewings
FOOTBALL MANAGER 2022 FORVET WONDERKIDS
- Austin Brummett (17) RB New York
- Livan Burcu (16) Free agent
- Shaqueel van Persie (14) Feyenoord
- Avtandil Duishoev (16) Besiktas
- Zion Atta (16) Crystal Palace
- Ricardo Wagner (16) Bayern Münih
- Badredine Bouanani (16) LOSC Lille
- Kieran Petrie (16) Swansea
- Momodou Jaiteh (16) Basel
- Ville Vuorinen (16) HJK
- Mario Stroeykens (16) Anderlecht
- Berzan Polat (16) FC Luzern
- Arijon Ibrahimovic (15) Bayern Münih
- Joao Mendes (16) Cruzeiro (Ronaldinho'nun oğlu)
- Daniel Ogwuru (16) Man City
- Julian Rijkhoff (16) Dortmund
- Bryan Casas (16) Club Necaxa
- Nicolas Siri (17) Montevideo
- Bruno Melnis (17) Torino
- Abraham Nobrega (17) R. Madrid
- Keke Topp (17) Schalke 04
- Pece (17) R. Madrid
- Semin Kojic (16) Schalke 04
- Diego Talaveron (19) Sevilla
- Iker Gil (16) R. Madrid
- Evan Ferguson (16) Brighton
- Beknaz Almazbekov (16) Galatasaray
- Alireza Monazami (18) Aluminium Arak
- Oliwier Slawinski (16) Lubin
- Dragan Stojisavljevic (17) FK Vozdovac
- Jamie Donley (16) Tottenham
- Yoram Boerhout (16) Ajax
- Warakorn Thongbai (19) Nongbua Pitchaya
- La Min Htwe (18)
- Sieng Chanthea (18) Boeung Ket
- Suphanat Mueanta (18) Buriram Utd
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