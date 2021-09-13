FM 22 wonderkid listesi! Football Manager 2022 en iyi genç futbolcular! FM 22 en potansiyelli oyuncular!

Football Manager 2022'de kısıtlı bütçeyle başarılı olmak isteyen oyuncuların ilk tercihi genç yetenek diye tanımlanan "wonderkids" oluyor. Nitekim bu futbolcular; daha az maliyetli ve geleceği parlak olacağı için ileride kulübe yüklü miktarda bonservis bedeli kazandırabiliyor. Ayları hatta yılları tüketen bir bağımlılık olan Football Manager 2022'nin en değerli wonderkidleri listesi nedir? FM 22 en iyi Wonderkids oyuncuları hangileri? Football Manager en iyi genç futbolcular! Sizler için derledik..

FOOTBALL MANAGER 22'DE 5 TÜRK WONDERKIDS

ARDA GÜLER – FENERBAHÇE

EYÜP AYDIN – BAYERN MÜNİH

BORA AYDINLIK – FENERBAHÇE

AVTANDIL DUISHOEV – BEŞİKTAŞ

BEKNAZ ALMAZBEKOV – GALATASARAY

FOOTBALL MANAGER 2022 KALECİ WONDERKIDS

Michal Lukac (15) Dunjaska Streda

Roy Steur (16) Bayer Leverkusen

Robin Risser (16) RC Strasbourg

Lazar Kalicanin (17) FK Cukaricki

Marcel Mendes-Dudzinski (16) SL Benfica

Aaron Alonso (16) FC Barcelona

Gabriel Slonina (17) Chicago Fire

Emmanuel Ochoa (16) San Jose Earthquakes

Claudio Turi (16) Napoli

Nguyen Canh Tiep (18) SLNA

FOOTBALL MANAGER 2022 DEFANS WONDERKIDS

Alfie Dorrington (16) Tottenham

Ferran Ruiz (18) R. Madrid

Edgar Pujol (17) R. Madrid

Yusi (15) R. Madrid

Alejandro Jimenez (15) R. Madrid

Marlon Junior (16) Sporting CP

Fabio Chiarodia (16) Werder Bremen

Oualid Agougil (16) Ajax

Anicet Grieco (16) Inter

Alvaro Arquellada (16) Sevilla

Louis Kolbe (17) Eintracht Frankfurt

Isaac Mabaya (16) Liverpool

Mario Pejazic (16) RB Salzburg

Tevaitini Teumere (18) Toulouse

Pedro Mula (16) Atletico Madrid

Mario Camero (17) R. Madrid

Ary Eduardo (17) Gremio

Rainey Breinburg (16) Feyenoord

Sofiane Et-Taibi (17) KRC Genk

Georgiy Tunguliyadi (16) Lokomotiv Moscow

Mike Eberhart (16) Bayern Münih

Angel Martinez (15) Seattle Sounders

El Chadaille Bitshiabu (16) PSG

Eyüp Aydın (17) Bayern Münih

Yarek Gasiorowski (15) Valencia

Brandon Bryan-Waugh (16) Tottenham

Ethan Ennis (16) Man Utd

Emmanuel Van de Blaak (16) PSV

Alvaro Henry (16) Ajax

Zikri Khalili (19) Selangor

Jakkapong Sanmahung (18) Chonburi

Alexandro Felix Kamuru (16) Barito Putera

FOOTBALL MANAGER 2022 ORTA SAHA WONDERKIDS

Silvano Vos (16) Ajax

Mike Kleijn (16) Feyenoord

Matheus França (17) Flamengo

Nestor Lucas (18) R. Madrid

Arda Güler (16) Fenerbahce

Yadali Bayo (16) Le Havre

Dylan Reid (16) St. Mirren

Aaron Ciammaglichella (16) Torino

Dario Essugo (16) Sporting CP

Benat Gerenabarrena (18) CD Basconia

Sidney Raebiger (16) RB Leipzig

Alexandru Vlas (18) FC Petrocub

Ethan Mbappe (14) PSG

Abdoulaye Kamara (16) Borussia Dortmund

Luca di Maggio (16) Inter

Will Reilly (18) Atlanta United

Vasco Walz (16) Borussia Dortmund

Ilya Rozhkov (16) Rubin Kazan

Luka Romero (16) Lazio

Fletcher Hubbard (15) West Ham

Leo Castledine (16) Chelsea

Francis Jacobs (16) Orange County

Andre Oliveira (15) FC Porto

Oliwier Wojciechowski (16) Jagiellonia Bialystok

Luka Islic (18) NK Lokomotiva Zagreb

Kacper Urbanski (16) Bologna

Kevin Leone (16) Sampdoria

Antoni Milambo (16) Feyenoord

Laurin Ulrich (16) VfB Stuttgart

Pietro Tomaselli (16) Free agent

Tom Bischof (16) Hoffenheim

Cristo Munoz (16) FC Barcelona

Issahaku Abdul Fatawu (17) Steadfast

Julen Jon Guerrero (17) R. Madrid

Riccardo Pagano (16) AS Roma

Adam Arvelo (16) R. Madrid

Alex Alcala (15) LA Galaxy II

Ilya Ivanov (16) Rubin Kazan

Sergey Pinyaev (16) KS Samara

Kaide Gordon (16) Liverpool

Nichita Holodov (18) Sheriff Tiraspol

David Kalokoh (16) Ajax

Mathis Servais (16) Club Brugge

Dashmir Elezi (16) Shkendija

Angelo Gabriel (16) Santos

Gonzalo Sosa (16) Racing

Juho Talvitie (16) Lommel SK

Amourrichio Van Axel Dongen (16) Ajax

Stanis Idumbo Muzambo (16) Ajax

Jaden Slory (16) Feyenoord

Fedor Solovey (18) AC Boulogne-Billancourt

Rayane Bounida (15) RSC Anderlecht

Vasco Teixeira (16) SL Benfica

Malick Fofana (16) KAA Gent

Roony Bardghji (15) FC Kobenhavn

Bora Aydınlık (16) Fenerbahce

Arthur Wenderroscky (16) Fluminense

Yacine Titraoui (17) Paradou

Rio Kyerematen (16) Tottenham

Gabriel Misehouy (16) Ajax

Adama Coulibaly (16) Western Springs

Isaac Babadi (16) PSV

Ronaldo Kwateh (16) Madura Utd

Supriadi (19) Persebaya

Marselino Ferdinan (16) Persebaya

Nguyen Van Bach (18) SLNA

Arif Aiman (19) Johor DT

Sang-bin Jeong (19) Suwon Bluewings

FOOTBALL MANAGER 2022 FORVET WONDERKIDS

Austin Brummett (17) RB New York

Livan Burcu (16) Free agent

Shaqueel van Persie (14) Feyenoord

Avtandil Duishoev (16) Besiktas

Zion Atta (16) Crystal Palace

Ricardo Wagner (16) Bayern Münih

Badredine Bouanani (16) LOSC Lille

Kieran Petrie (16) Swansea

Momodou Jaiteh (16) Basel

Ville Vuorinen (16) HJK

Mario Stroeykens (16) Anderlecht

Berzan Polat (16) FC Luzern

Arijon Ibrahimovic (15) Bayern Münih

Joao Mendes (16) Cruzeiro (Ronaldinho'nun oğlu)

Daniel Ogwuru (16) Man City

Julian Rijkhoff (16) Dortmund

Bryan Casas (16) Club Necaxa

Nicolas Siri (17) Montevideo

Bruno Melnis (17) Torino

Abraham Nobrega (17) R. Madrid

Keke Topp (17) Schalke 04

Pece (17) R. Madrid

Semin Kojic (16) Schalke 04

Diego Talaveron (19) Sevilla

Iker Gil (16) R. Madrid

Evan Ferguson (16) Brighton

Beknaz Almazbekov (16) Galatasaray

Alireza Monazami (18) Aluminium Arak

Oliwier Slawinski (16) Lubin

Dragan Stojisavljevic (17) FK Vozdovac

Jamie Donley (16) Tottenham

Yoram Boerhout (16) Ajax

Warakorn Thongbai (19) Nongbua Pitchaya

La Min Htwe (18)

Sieng Chanthea (18) Boeung Ket

Suphanat Mueanta (18) Buriram Utd

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