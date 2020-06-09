Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
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Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis memuru Derek Chauvin'in orantısız bir şekilde müdahale etmesi sonucunda yaşamını yitiren George Floyd için, Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde üçüncü cenaze töreni düzenlendi. Floyd'un cansız bedeninin konulduğu tabutun altın rengi ise objektiflere yansıdı.

09.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:39

ABD'de polis Derek Chauvin'in sert müdahalesi sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için, son yolculuğuna uğurlanacağı Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde üçüncü cenaze töreni gerçekleştirildi. Daha önce Floyd için, doğum yeri olan North Carolina'da iki cenaze töreni düzenlendi.

Amerikan polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için doğum yeri olan North Carolina'da iki cenaze töreni gerçekleştirilmişti. Floyd için üçüncü cenaze töreni ise Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde düzenlendi. Floyd'u anmak isteyen binlerce kişi Fountain of Praise Kilisesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

6 SAAT BOYUNCA SEVENLERİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ

Korona virüs salgının merkezi haline gelen ABD'de düzenlenen cenaze töreni sırasında alınan önlemlere uyan binlerce kişi gruplar halinde kilisenin içerisine alındı. Floyd'un cenazesi 6 saat boyunca sevenleri tarafından ziyaret edildi.

Amerikan polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi

DAHA ÖNCE İKİ DEFA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

George Floyd'un cenazesi, törenin ardından Houston'daki Memorial Gardens Mezarlığı'na defnedilecek. Floyd için ilk cenaze töreni Perşembe günü Minneapolis kentinde, ikincisi tören ise Cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.

Amerikan polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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