Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
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Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Clearwater Plajı sosyal mesafe uyarılarını dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.

28.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:28

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak iki hafta önce yeniden açılması yönünde karar alındı.

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler

SAHİLLER DOLUP TAŞTI

Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verilirken, geçtiğimiz Pazar günü Clearwater sahili sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler

PLAJLARA VERİLEN İZİN EYALETİ İKİYE BÖLDÜ

Florida Belediye Başkanı Lenny Curry, kısmen açılan plajlar için "Normal yaşama giden yolu başlangıcı" dedi. Koronavirüs salgının ilk zamanlarında plajları kapatmamakla eleştirilmişti. Öte yandan bahar tatili sonrasında plajlara akın eden üniversite öğrencilerinin (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması, tartışmaları alevlendirmişti. Tepkilere yanıt olarak çoğu bölgede plajlar ya kapatılmış ya da kısıtlamalar getirilmişti.

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler

Kaynak: DHA

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