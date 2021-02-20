Florida'da iki kadın koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi
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Florida'da iki kadın koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi

20.02.2021 17:40 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:40
Florida'da iki kadın koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi

ABD'nin Florida eyaletindeki iki kadın, erken koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hastaneye yaşlı kılığında girdi.

ABD'nin Florida eyaletindeki iki kadın, erken koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için hastaneye yaşlı kılığında girdi. Sağlık ekipleri tarafından farkedilen iki kadına polisin soruşturma başlattığı belirtildi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) şaşırttan bir olay yaşandı. Florida eyaletinde erken koronavirüs aşısı olmak isteyen Olga Monroy Ramirez ve Martha Monroy adlı iki kadın yaşlı kılığında hastaneye girdi. Ramirez ve Monroy bone, eldiven ve sahte gözlük takarak kendilerine yaşlı süsü verdiği ifade edidi.Hastane görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen kadınların ikinci doz aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu açıklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Orange County Şerif Ofisi, iki kadının erken aşı olmak için yaptığı girişime şaşırdıklarını ifade ederek, yaşlı kılığına giren Olga Monroy Ramirez ve Martha Monroy'nin gerçek yaşlarının 3 yaşlarında olduğunu açıkladı. Orange County Şerif Ofisi,olayla ilgli soruşturma başlatıldığını ifade ederken, Olga Monroy-Ramirez ve Martha Monroy'ın ikinci aşıyı alıp almadıklarının araştırıldığını belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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