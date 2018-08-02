Florentino Perez: "Luka Modric 750 Milyon Euro"

Inter'in transfer etmek istediği Luka Modric için Real Madrid Başkanı Florentino Perez fiyat belirledi: 750 milyon Euro...

"AYRILMASININ TEK YOLU..."

Hırvat yıldız hakkında konuşan Perez, "Luka Modric'in takımdan ayrılmasının tek yolu, serbest kalma bedeli olan 750 milyon euronun ödenmesidir." sözlerini kullandı.

2020 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Modric, bu sezon İspanyol ekibinde forması en çok satılan futbolcu olmuştu. (Sporx)

]

]

]