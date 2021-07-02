FLO Mağazacılık Genel Müdürü Bayraksoy, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
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FLO Mağazacılık Genel Müdürü Bayraksoy, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

FLO Mağazacılık Genel Müdürü Bayraksoy, Karabük'te ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

FLO Mağazacılık Genel Müdürü Tahir Bayraksoy, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayraksoy, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti Gürel, FLO Mağazacılığın özellikle köy okullarındaki çocuklara ayakkabı hediye ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Valiliğimize ve kaymakamlıklarımıza ayakkabı bağışladıklarını ve bu sebepten dolayı FLO Mağazacılık sahiplerine ve Genel Müdür Sayın Tahir Bayraksoy ve her daim yanımızda yer alarak bu bağışları koordine eden FLO Bölge Temsilcisi Sayın İhsan Topaloğlu'na teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Safranbolu Kaymakamı Türköz'e ziyaret

Bayraksoy, FLO Bölge Temsilcisi Topaloğlu ile Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ziyarette Bayraksoy ve Topaloğlu, Kaymakam Türköz'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Türköz de Bayraksoy ve Topaloğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

Bayraksoy, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine de ziyarette bulundu.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bayraksoy, kendisinin de bir sağlık çalışanı çocuğu olarak sağlık çalışanlarının emeklerinin farkında olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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