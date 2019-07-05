"Flaying Fox" Fethiye'de 1 milyon liralık alıveriş yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen "Flaying Fox" isimli mega yat, 210 bin litre yakıt ikmali yaptı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi.

Cayman Adaları bayraklı "Flaying Fox" isimli 136 metre uzunluğundaki dev yat, yakıt ikmali için Fethiye Limanı'na geldi. Büyüklüğüyle dikkati çeken mega yata İzmir Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 8 tankerle 210 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi. İlçeden ikmalde sonra ayrılacağı öğrenilen yatın rotası hakkında ise bilgi verilmedi.

2 helikopter pisti bulunan mega yatta 11 lüks kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Yatta jakuzi, SPA ve spor salonu da yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA